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Лига чемпионов: определились все участники 1/4 финала турнира

Фото: Леандро Троссард принес "канонирам" домашнюю победу (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорцив

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов 2023/24 позволили определить восемь команд, которые продолжат борьбу в плей-офф главного еврокубка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Первыми путевки в четвертьфинал завоевали чемпионы Франции и Германии – столичный "Пари Сен-Жермен" и мюнхенская "Бавария". В двухматчевых противостояниях они одолели испанский "Реал Сосьедад" и римский "Лацио" соответственно.

Затем к ним присоединились мадридский "Реал" и английский "Манчестер Сити". Королевский клуб с Андреем Луниным в основе немало попотел, чтобы пройти немецкий РБ "Лейпциг" (1:0, 1:1). В свою очередь "горожане" подтвердили статус фаворита двумя уверенными победами над датским "Копенгагеном" (3:1, 3:1).

После выездной ничьей испанская "Барселона" одолела чемпиона Италии "Наполи" дома. Каталонцы забили дважды в первые 20 минут, а после одного ответного гола добил неаполитанцев Роберт Левандовски. Тем временем лондонский "Арсенал" Александра Зинченко только в серии пенальти переиграл португальский "Порту" после обмена минимальными домашними победами.

В последний игровой день этой стадии турнира в Дортмунде местная "Боруссия" одолела ПСВ со счетом 2:0 (первый матч закончился ничьей 1:1). Эта победа позволила "шмелям" пройти в четвертьфинал ЛЧ.

В то же время на "Метрополитано" в Мадриде местный "Атлетико" в драматическом противостоянии одержал минимальную победу над "Интером". Основное время закончилось со счетом 2:1 в пользу хозяев, что позволило "матрасникам" перевести игру в овертайм (выездной матч подопечные Диего Симеоне минимально проиграли). В серии послематчевых пенальти, прежде всего усилием голкипера испанцев Яна Облака, "Атлетико" удалось вырвать победу (3:2).

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов состоится 15 марта в швейцарском Ньоне. Разделения команд на сеянных и несеянных не будет, а представители одной ассоциации смогут соперничать. Первые поединки 1/4 финала запланированы на 9-10 апреля, ответные – на 16-17 апреля.

Список участников 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24:

  • "Арсенал"
  • "Бавария"
  • "Барселона"
  • "Манчестер Сити"
  • "Пари Сен-Жермен"
  • "Реал"
  • "Атлетико"
  • "Боруссия" Дортмунд

К слову, немецкий "Саарбрюкен" выбил трех грандов к полуфиналу Кубка Германии.

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