Ліга чемпіонів: штучний інтелект пообіцяв Україні четвертого переможця

За підсумками чвертьфінальної стадії боротьбу за трофей продовжують чотири клуби – представники різних чемпіонатів. Це – англійський "Арсенал", французький ПСЖ, італійський "Інтер" та іспанська "Барселона".

Найбільші шанси на перемогу, на думку ШІ, має "Арсенал" – 28,7%. Цікаво, що "каноніри" є рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю матчів без здобутого трофею – вже 199.

У півфіналі англійці зіграють проти ПСЖ, який має 24,0% шансів на перемогу – третій показник у списку. Парижани – другі в антирекордному рейтингу, маючи 163 матчі в ЛЧ без трофею.

Іншу пару півфіналу складають "Інтер" (25,5%) та "Барселона" (21,8%). За оцінками суперкомп'ютера, міланці мають невелику перевагу над каталонцями в цій дуелі – 52,6% на прохід до фіналу.

Шанси команд на перемогу в Лізі чемпіонів-2024/25 (за версією Opta, 17 квітня):

"Арсенал" – 28,7%

"Інтер" – 25,5%

ПСЖ – 24,0%

"Барселона" – 21,8%

Хто з українців перемагав у ЛЧ

Зазначимо, що "Арсенал" – єдиний півфіналіст ЛЧ-2024/25, що має в складі українського футболіста. Олександр Зінченко, зокрема, взяв участь і в матчі-відповіді проти "Реала", з'явившись на полі вже в компенсований час. Всього ж у поточній кампанії "канонірів" у ЛЧ вітчизняний захисник провів 193 хвилини у 6-ти матчах, в яких забив 1 гол.

Якщо прогноз Opta справдиться, Зінченко стане четвертим українцем – переможцем ЛЧ. Рекордсменом тут є Андрій Лунін, який двічі тріумфував у турнірі разом з мадридським "Реалом" (2022 та 2024 роки). Також трофей над головою підіймали Андрій Шевченко (італійський "Мілан", 2003 рік) та Анатолій Тимощук (німецька "Баварія, 2013-й).

Олександр Зінченко (фото: x.com/arsenal)