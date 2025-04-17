Лига чемпионов: искусственный интеллект пообещал Украине четвертого победителя

По итогам четвертьфинальной стадии борьбу за трофей продолжают четыре клуба - представители разных чемпионатов. Это - английский "Арсенал", французский ПСЖ, итальянский "Интер" и испанская "Барселона".

Наибольшие шансы на победу, по мнению ИИ, имеет "Арсенал" - 28,7%. Интересно, что "канониры" являются рекордсменом Лиги чемпионов по количеству матчей без добытого трофея - уже 199.

В полуфинале англичане сыграют против ПСЖ, который имеет 24,0% шансов на победу - третий показатель в списке. Парижане - вторые в антирекордном рейтинге, имея 163 матча в ЛЧ без трофея.

Другую пару полуфинала составляют "Интер" (25,5%) и "Барселона" (21,8%). По оценкам суперкомпьютера, миланцы имеют небольшое преимущество над каталонцами в этой дуэли - 52,6% на проход в финал.

Шансы команд на победу в Лиге чемпионов-2024/25 (по версии Opta, 17 апреля):

"Арсенал" - 28,7%

"Интер" - 25,5%

ПСЖ - 24,0%

"Барселона" - 21,8%

Кто из украинцев побеждал в ЛЧ

Отметим, что "Арсенал" - единственный полуфиналист ЛЧ-2024/25, имеющий в составе украинского футболиста. Александр Зинченко, в частности, принял участие и в ответном матче против "Реала", появившись на поле уже в компенсированное время. Всего же в текущей кампании "канониров" в ЛЧ отечественный защитник провел 193 минуты в 6-ти матчах, в которых забил 1 гол.

Если прогноз Opta сбудется, Зинченко станет четвертым украинцем - победителем ЛЧ. Рекордсменом здесь является Андрей Лунин, который дважды триумфовал в турнире вместе с мадридским "Реалом" (2022 и 2024 годы). Также трофей над головой поднимали Андрей Шевченко (итальянский "Милан", 2003 год) и Анатолий Тимощук (немецкая "Бавария, 2013-й).

Александр Зинченко (фото: x.com/arsenal)