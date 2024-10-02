Ліга чемпіонів: "Арсенал" переміг ПСЖ, "Боруссія" знищила "Селтік", "Байєр" здолав "Мілан"

Другий тур основного раунду Ліги чемпіонів 2024/25 розпочався дев'ятьма матчами у вівторок. Перемоги відсвяткували французький "Брест", міланський "Інтер", дортмундська "Боруссія", іспанська "Барселона", леверкузенський "Байєр", лондонський "Арсенал" і англійський "Манчестер Сіті".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.
Ліга чемпіонів, основний раунд, 2-й тур
"Зальцбург" – "Брест" – 0:4
Голи: Сіма, 24, 70, Камара, 66, Перейра Лаже, 75
"Штутгарт" – "Спарта" – 1:1
Голи: Мійо, 7 – Кайрінен, 32
"Інтер" – "Црвена Звезда" – 4:0
Голи: Чалханоглу, 11, Арнаутовіч, 59, Мартінес, 71, Таремі, 81 (пенальті)
"Боруссія" Д – "Селтік" – 7:1
Голи: Джан, 7, Адеємі, 11, 29, 42, Гірассі, 40 (пенальті), 66, Нмеча, 79 – Маеда, 9
"Барселона" – "Янг Бойз" – 5:0
Голи: Лєвандовскі, 8, 51, Рафінья, 34, Мартінес, 37, Камара, 81 (автогол)
"Байєр" – "Мілан" – 1:0
Гол: Боніфейс, 51
"Арсенал" – "Парі Сен-Жермен" – 2:0
Голи: Гаверц, 20, Сака, 35
ПСВ – "Спортінг" – 1:1
Голи: Схаутен, 15 – Браганса, 84
"Слован" – "Манчестер Сіті" – 0:4
Голи: Гюндоган, 8, Фоден, 15, Холанд, 58, Макеті, 74
На "Вестфаленштадіоні" в Дортмунді глядачі побачили аж 8 голів. У дебюті на реалізований пенальті Джана "кельти" відповіли голом Маеди після навісу. Та далі солювала "Боруссія". Адеємі оформив хет-трик до перерви, щоразу пробивши з лінії штрафного. Гірассі оформив голи з одинадцятиметрового та з близької відстані, а Нмеча добив "Селтік" низовим пострілом у кут в атаці другим темпом.
Натомість в Леверкузені долю зустрічі вирішив один забитий м'яч. "Байєр" забив на екваторі першої половини, але судді вгледіли мінімальний офсайд у Боніфейса. Нігерійський форвард таки досягнув свого на старті другого тайму, коли зіграв на добиванні після сейву Меньяна. "Мілан" намагався відігратися, але серйозної загрози біля воріт Градецкі так і не зумів організувати.
"Каноніри" відкрили рахунок у протистоянні з ПСЖ на 20-й хвилині. Це Гаверц зіграв на випередження після навісу Троссарда з лівого флангу та головою відправив м'яч у сітку. Подвоїв перевагу "Арсенала" Сака – вінгер виконав простріл від краю поля зі штрафного, а м'яч оминув цілу групу суперників у чужому штрафному та затріпотів у воротах Доннарумми.
У словацькій столиці "Манчестер Сіті" вирішив долю зустрічі в стартові чверть години. Спершу Гюндоган з льоту поклав м'яч у ворота завдяки рикошету. А потім Фоден технічно відправив сферу в нижній кут. Розгромним рахунок зробив Холанд, реалізувавши вихід віч-на-віч із голкіпером. Натомість резервіст Макеті вгатив м'яч у сітку з меж штрафного.
До слова, вранці анонсували поєдинок "Шахтаря" і "Аталанти" в Лізі чемпіонів.
Нагадаємо, раніше підготували експрес-презентацію "Аталанти" перед Лігою чемпіонів.
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