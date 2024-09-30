"Шахтар" – "Аталанта". Експрес-презентація другого суперника в Лізі чемпіонів

Візитка

Рік заснування: 1907

Рейтинг УЄФА: 20-те місце

Титули: володар Кубка Італії 1962/63

Найвище досягнення у єврокубках: переможець Ліги Європи 2023/24

Прізвиська: "Богиня", "Оробічі", "нерадзуррі"

Домашній стадіон: "Атлеті Адзуррі д'Італія" (вміщує 24 950 глядачів)

Головний тренер: Джан П'єро Гасперіні

Капітан: Рафаель Толої

До переліку історичних грандів Італії "Аталанта" не належить. Після Другої світової війни бергамаски закріпилися в ролі середняка Серії A та трималися в ній до початку 70-х. Найбільшим досягненням "Богині" в той час було 6-те місце в чемпіонаті за підсумками сезону 1961/62 та завойований Кубок Італії в наступній кампанії.

То був дивний турнір. "Аталанта" під керівництвом Паоло Табанеллі до фіналу не перетнулася з жодним грандом. Бергамаски пройшли скромні "Комо", "Катанью", "Падову" та "Барі", щоб зійтися за трофей з "Торіно". Туринці були фаворитом, але на вирішальний день випало осяяня майбутнього чемпіона Європи Анджело Доменгіні. Нападник, який за весь чемпіонат забив 8 м'ячів, "гранатовим" поклав три та забезпечив "Богині" перший та на довгі роки єдиний трофей.

Після очищення Серією C1 на початку 80-х "Аталанта" до середини десятиліття повернулася в еліту. Проте, залишалася таким же середняком з періодичними вильотами до другого дивізіону. Так тривало до сезону 2016/17. Влітку "Богиню" очолив Джан П'єро Гасперіні, який біля кермом "Дженоа" трохи оклигав від провалу в міланському "Інтері".

Під керівництвом нового алленаторе бергамаски відразу злетіли на 4-те місце, а через два роки розпочали серію з трьох фінішів поспіль на третій позиції. Провінційна команда стала завсідником єврокубків і навіть дійшла до півфіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Кампанію 2021/22 Гасперіні витратив на перебудову, щоб нарешті взяти перший трофей у кар'єрі цьогоріч – кубок Ліги Європи.

Історія протистоянь з "Шахтарем"

"Аталанта" – "Шахтар" – 1:2 (Ліга чемпіонів 2019/20)

"Шахтар" – "Аталанта" – 0:3 (Ліга чемпіонів 2019/20)

Турнірні шляхи команд перетнулися на груповому етапі Ліги чемпіонів 2019/20. Тоді "Богиня" потрапила з "гірниками" до квартету C. Перший матч відбувся Бергамо. "Аталанта" захопила ініціативу з перших хвилин і повинна була відкрити рахунок на 15-й хвилині, але Ілічіч не переграв Пятова з 11-ти метрів. Утім, у середині першого тайму Сапата головою замкнув навіс Гатебура.

"Шахтар" відігрався перед перервою. Це Мораєс після передачі Патріка з глибини переграв кіпера та відправив м'яч у порожні ворота бергамасків. У другій половині моменти вийти вперед змарнували обидві команди. Драматична ж розв'язка настала в доданий арбітром час, коли Соломон у центрі штрафного розібрався з опонентами та оформив переможний гол.

Другий поєдинок припав на фінальний тур і прямо впливав на розподіл путівок у 1/8 фіналу турніру. До перерви "гірники" змарнували низку нагод відкрити рахунок. Коваленко навіть відправив м'яч у сітку, але арбітр за секунд до цього зафіксував порушення правил. Утім, обійшлося без голів.

А ось в другій половині "Аталанта" дотиснула господарів у морозному Харкові. Кастань розібрався у воротарському майданчику після передачі з флангу. Далі "Шахтар" опинився в меншості після вилучення Додо. Згодом Пашаліч замкнув ближню стійку після прострілу зі штрафного. Добив "гірників" після помилки Степаненка Госенс. У плей-офф вийшли бергамаски, а "Шахтар" став третім.

Команда

У літнє трансферне вікно "Аталанта" придбала виконавців на майже 97 млн євро. Проте, навіть такі солідні витрати на ринку дозволили "Богині" залишитися в плюсі. Продали бергамаски футболістів аж на 115 мільйонів, левову частку з яких (57,7 млн) отримали за нідерландця Копмейнерса.

За роки в кальчо Гасперіні навчився з легкістю прощатися з виконавцями, які надалі не бажають виступати під крилом алленаторе. Натомість він виводить на новий рівень маловідомих гравців або ж вчасно реанімує кар'єри списаних іменитішими клубами. Яскравий приклад – Де Кетеларе. Бельгієць не заграв у "Мілані", а річна оренда в "Аталанті" зробила смішними відступні в розмірі 22 млн.

Решта підписань були точковими. Ті ж 22 млн у євровалюті "Богиня" віддала за нападника національної команди Ретегі. Найімовірніше, він би залишився в "Дженоа", якби важкої травми не зазнав основний форвард "Аталанти" Скамакка. Замість Гатебура правий фланг борознитиме Белланова з "Торіно" (20 млн). За центрбека Годфрі з "Евертона" віддали 12 млн, а за центрхава "Кальярі" Сулеману – всього 7,5 млн.

Кілька гучних імен опинилися в Бергамо на правах оренди чи вільними агентами. Безкоштовно приїхали ветерани – воротар Патрісіу та чи то вінгер, чи то латераль Куадрадо. Оренди центрбека Коссуну ("Байєр"), хавбеків Брешіаніні ("Фрозіноне"), Дзаньйоло ("Галатасарай") та Самарджіча ("Удінезе") разом потягнули на 13,4 млн євро.

Тренер

Після завершення ігрової кар'єри Гасперіні повернувся в рідні пенати. Туринський "Ювентус", за який він юнаком зіграв 9 матчів у Кубку Італії, покликав тренувати молодь. У структурі "Старої синьйори" молодий тренер провів 9 років і виграв престижний Кубок Віареджо, але вважав свою працю марною – наступні фахівці переробляють його вихованців "під себе".

У пошуках самореалізації Гасперіні пішов на відчайдушний крок, прийнявши пропозицію "Кротоне" зі Серії C. Змінити стабільний П'ємонт на загадкову Калабрію відраджувала навіть дружина. Проте, алленаторе виклик прийняв і зі старту підвищився в класі з "акулами". Через якихось 3 роки він вже вивів у Серію A "Дженоа".

"Роботою всього життя" Гасперіні повинен був стати "Інтер". До Мілана тренер перебрався перед сезоном 2011/12, щоб констатувати кінець команди Жозе Моурінью, що взяла требл два роки тому. До свіжих та навіть революційних у той час ідей на кшталт трьох центрбеків постарілі "нерадзуррі" виявилися неготові. Алленаторе відправили у відставку після чотирьох поразок у стартових п'яти матчах сезону.

Вражений Гасперіні повернувся до роботи лише за рік. Утім, "Палермо" невротичного Мауріціо Дзампаріні був не найкращим місцем для відновлення душевної рівноваги. Та після повернення в "Дженоа" алленаторе остаточне зцілився, щоб засяяти на всю Італію та навіть Європу вже на чолі "Аталанти".

Дійшло до того, що новим трендом італійського футболу став гасперінізм. Команди наперебій почали запрошувати учнів алленаторе тренувати. Керманич "Ювентуса" Тьяго Мотта, головний тренер столичної "Роми" Іван Юріч, менеджер флорентійської "Фіорентини" Раффаеле Палладіно та багато інших – вихованці Гасперіні. Усі вони грають в різні варіації схеми з трьома центрбеками, ставлять на пресинг і динамізм, розташовують лінію оборони критично високо, цінують атлетизм і універсалізм.

Сезон 2024/25

Стартувала нова кампанія для "Аталанти" з двобою за Суперкубок УЄФА проти мадридського "Реала". Бергамаски гідно билися з командою Карло Анчелотті, але поступилися після голів "вершкових" Вальверде та Мбаппе. Зате в чемпіонаті Італії "Богиня" розпочала з розгрому "Лечче" (4:0), в якому літні новачки Ретегі та Брешіаніні оформили дублі.

Та далі "Аталанті" було важче. Поразку від "Торіно" (1:2) можна зарахувати до нещасних випадків, враховуючи нереалізований Пашалічем одинадцятиметровий в доданий арбітром час. А от фіаско з "Інтером" (0:4) змусило переглянути перспективи "Богині" в нинішньому сезоні. Утім, важка перемога над "Фіорентиною" (3:2) та цікава нульова нічия з лондонським "Арсеналом" у Лізі чемпіонів додали позитивних барв.

Проте, до виходу на оптимальні результати ще далеко. Це яскраво продемонстрували наступні два поєдинки в Серії A. Спершу команда Гасперіні вдома сенсаційно поступилася новачкам із "Комо" (2:3), а минулої суботи лише з голом Самарджіча на 90-й хвилині врятувалася від поразки з першим суперником "Шахтаря" – "Болоньєю".

Наразі "Аталанта" набрала лише 7 очок у шести турах італійської першості та йде в середині турнірної таблиці. Вочевидь, Гасперіні потрібен час, аби інтегрувати новачків в проєкт "Богині". Зазвичай до середини сезону це завдання алленаторе вдається виконати, тож "гірникам" та іншим суперникам бергамасків у загальному раунді Ліги чемпіонів трохи пощастило. Можна лише уявити, якою буде підсилена кадрово "Аталанта", коли остаточно засвоїть всі ідеї тренерського штабу.