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Лига чемпионов: "Арсенал" победил ПСЖ, "Боруссия" уничтожила "Селтик", "Байер" одолел "Милан"

Фото: Кай Хаверц открыл счет в противостоянии с "Парижем" (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорцив

Второй тур основного раунда Лиги чемпионов 2024/25 начался девятью матчами во вторник. Победы отпраздновали французский "Брест", миланский "Интер", дортмундская "Боруссия", испанская "Барселона", леверкузенский "Байер", лондонский "Арсенал" и английский "Манчестер Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига чемпионов, основной раунд, 2-й тур

"Зальцбург" – "Брест" – 0:4

Голы: Сима, 24, 70, Камара, 66, Перейра Лаже, 75

"Штутгарт" – "Спарта" – 1:1

Голы: Мийо, 7 – Кайринен, 32

"Интер" – "Црвена Звезда" – 4:0

Голы: Чалханоглу, 11, Арнаутович, 59, Мартинес, 71, Тареми, 81 (пенальти)

"Боруссия" Д – "Селтик" – 7:1

Голы: Джан, 7, Адейеми, 11, 29, 42, Гирасси, 40 (пенальти), 66, Нмеча, 79 – Маэда, 9

"Барселона" – "Янг Бойз" – 5:0

Голы: Левандовски, 8, 51, Рафинья, 34, Мартинес, 37, Камара, 81 (автогол)

"Байер" – "Милан" – 1:0

Гол: Бонифейс, 51

"Арсенал" – "Пари Сен-Жермен" – 2:0

Голы: Хаверц, 20, Сака, 35

ПСВ – "Спортинг" – 1:1

Голы: Схаутен, 15 – Браганса, 84

"Слован" – "Манчестер Сити" – 0:4

Голы: Гюндоган, 8, Фоден, 15, Холланд, 58, Макати, 74

 

 

На "Вестфаленштадионе" в Дортмунде зрители увидели 8 голов. В дебюте на реализованный пенальти Джана "кельты" ответили голом Маэды после навеса. Но дальше солировала "Боруссия". Адейеми оформил хет-трик до перерыва, каждый раз пробив с линии штрафной. Гирасси оформил голы с одиннадцатиметрового и близкого расстояния, а Нмеча добил "Селтик" низовым выстрелом в угол в атаке вторым темпом.

 

 

 

В Леверкузене же судьбу встречи решил один забитый мяч. "Байер" забил на экваторе первой половины, но судьи усмотрели минимальный офсайд у Бонифейса. Нигерийский форвард все же достиг своего на старте второго тайма, когда сыграл на добивании после сэйва Меньяна. "Милан" пытался отыграться, но серьезную угрозу у ворот Градецки так и не сумел организовать.

 

 

 

"Канониры" открыли счет в противостоянии с ПСЖ на 20-й минуте. Это Хаверц сыграл на опережение после навеса Троссарда с левого фланга и головой отправил мяч в сетку. Удвоил преимущество "Арсенала" Сака – вингер выполнил прострел от края поля со штрафного, а мяч обошел целую группу соперников в чужой штрафной и затрепетал в воротах Доннаруммы.

 

 

 

В словацкой столице "Манчестер Сити" решил судьбу встречи в стартовые четверть часа. Сначала Гюндоган с лета уложил мяч в ворота благодаря рикошету. Затем Фоден технично отправил сферу в нижний угол. Разгромным счет сделал Холанд, реализовав выход наедине с голкипером. В свою очередь резервист Макати вколотил мяч в сетку из пределов штрафной.

 

 

К слову, утром анонсировали поединок "Шахтера" и "Аталанты" в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее подготовили экспресс-презентацию "Аталанты" перед Лигой чемпионов.

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