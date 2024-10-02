"Шахтар" – "Аталанта": анонс матчу Ліги чемпіонів

"Шахтар" – "Аталанта"

2 жовтня, 19:45, Гельзенкірхен, "Фельтінс-Арена", трансляція на MEGOGO

До другого поспіль побачення з італійськими командами "гірники" підходять не в найкращому гуморі. У стартовому турі підопічні Маріно Пушіча не змогли переграти "Болонью" (0:0), хоча могли повести в дебюті з пенальті Судакова. Не вийшло реабілітуватися в чемпіонаті України, де "Шахтар" укотре втратив очки.

Додалися і кадрові проблеми. Ще в першому таймі протистояння з "россоблу" вітчизняний гранд втратив основного форварда на старті сезону. Замість Сікана на вістрі атак "гірників" гратиме Траоре. Звісно, потенціал буркінійця вищий, але нині африканський нападник далекий від оптимальних кондицій.

Утім, "Аталанта" в перші тижні кампанії поки така ж непереконлива. У шести матчах чемпіонату Італії "Богиня" перемогла лише двічі, а от програла – тричі (7 очок). Зате нульову нічию в Лізі чемпіонів хлопці Джан П'єро Гасперіні занесли в актив, оскільки переважали цілий лондонський "Арсенал".

"Аталанта" ще й неабияк підсилилася в міжсезоння. Тепер тренерський штаб бергамасків може похизуватися ледь не двома рівноцінними складами. Погана новина для оборони "Шахтаря" – хороша форма атакувальних виконавців "Богині". Ретегі, Лукман, Де Кетеларе, Самарджіч готові тероризувати редути "гірників".

Травмовані: Сікан – Толої, Гін, Руджері, Брешіаніні

Під питанням: Кевін ("Шахтар")

Орієнтовні склади на матч "Шахтар" – "Аталанта"

"Шахтар": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Криськів – Зубков, Бондаренко, Судаков, Невертон – Траоре

"Атаданта": Карнезеккі – Джимсіті, Коссуну, Колашинац – Белланова, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста – Лукман, Де Кетеларе – Ретегі

Прогноз РБК-Україна Sport – 0:2

"Гірники" зустрінуться з першим топ-опонентом у новому розіграші Ліги чемпіонів. "Аталанта" розпочала новий сезон не лише в статусі переможця Ліги Європи, а й вагомого претендента на плей-офф головного єврокубка. Навіть поразки "Богині" в кампанії 2024/25 не були безнадійними, тож команда Гасперіні прагнутиме перемоги в Гельзенкірхені – переконливою і за рахунком, і за перебігом подій.