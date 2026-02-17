lifecell змінює ціни з 18 лютого: які тарифи здорожчають і кого це торкнеться

Головне:

Кого стосується : зміни стосуються тарифних планів "Максі" та "Мега" і торкнуться лише нових абонентів.

: зміни стосуються тарифних планів "Максі" та "Мега" і торкнуться лише нових абонентів. Тариф "Максі" : стандартна ціна зростає до 400 грн, для ідентифікованих номерів - 350 грн, для перенесених - 270 грн.

: стандартна ціна зростає до 400 грн, для ідентифікованих номерів - 350 грн, для перенесених - 270 грн. Тариф "Мега": стандартна вартість для нових абонентів становитиме 550 грн.

стандартна вартість для нових абонентів становитиме 550 грн. Збільшується обсяг інтернету в ЄС без доплат - до 13 ГБ у "Максі" та до 18 ГБ у "Мега".

- до 13 ГБ у "Максі" та до 18 ГБ у "Мега". Причина здорожчання: витрати компанії на автономне енергоживлення та підтримку мережі в умовах війни.

Які тарифи lifecell подорожчають

Зміняться умови популярних тарифних планів "Максі" та "Мега" для нових абонентів lifecell. Для тих, хто користується тарифами до 17 лютого 2026 року, вартість залишиться без змін.

В чому причина

Оновлення тарифів lifecell пов’язує зі зростанням витрат на підтримку стабільної роботи мережі, автономне енергоживлення обладнання, його технічну підтримку та розвиток інфраструктури в умовах повномасштабної війни.

При цьому тарифні плани отримають додаткові переваги: збільшується обсяг інтернет-трафіку для використання в країнах ЄС без додаткової оплати.

Ціни для тарифу "Максі":

270 грн - для номерів, перенесених до lifecell;

350 грн - для ідентифікованих або персоніфікованих номерів;

400 грн - стандартна вартість для всіх інших номерів.

Ціни для тарифу "Мега":

550 грн - стандартна вартість для нових абонентів.

При цьому для номерів, перенесених до lifecell або персоніфікованих - 450 та 350 грн відповідно, без змін.

Ціни вище вказані за 4 тижні користування.

Збільшення інтернет-трафіку в ЄС

Також для всіх абонентів, які обслуговуються на умовах тарифних планів "Максі" та "Мега", збільшується обсяг ГБ, які можна використати в ЄС без додаткової доплати.

"Максі" - 13 ГБ без додаткової оплати;

"Мега" - 18 ГБ без додаткової оплати.

Збільшений обсяг трафіку почне діяти після першої оплати пакета послуг на 4 тижні після 18 лютого 2026 року.