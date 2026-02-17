lifecell змінює ціни з 18 лютого: які тарифи здорожчають і кого це торкнеться

З 18 лютого 2026 року lifecell підвищує ціни на популярні тарифні плани. Але зміни торкнуться не всіх абонентів.
Про це в компанії lifecell повідомили у відповідь на запит РБК-Україна.
Читайте також: Зв’язок і інтернет під час відключень світла: Свириденко озвучила плани операторів.
Головне:
Зміняться умови популярних тарифних планів "Максі" та "Мега" для нових абонентів lifecell. Для тих, хто користується тарифами до 17 лютого 2026 року, вартість залишиться без змін.
Оновлення тарифів lifecell пов’язує зі зростанням витрат на підтримку стабільної роботи мережі, автономне енергоживлення обладнання, його технічну підтримку та розвиток інфраструктури в умовах повномасштабної війни.
При цьому тарифні плани отримають додаткові переваги: збільшується обсяг інтернет-трафіку для використання в країнах ЄС без додаткової оплати.
При цьому для номерів, перенесених до lifecell або персоніфікованих - 450 та 350 грн відповідно, без змін.
Ціни вище вказані за 4 тижні користування.
Також для всіх абонентів, які обслуговуються на умовах тарифних планів "Максі" та "Мега", збільшується обсяг ГБ, які можна використати в ЄС без додаткової доплати.
Збільшений обсяг трафіку почне діяти після першої оплати пакета послуг на 4 тижні після 18 лютого 2026 року.
Нагадаємо, що "Київстар" теж планує підвищення вартості окремих тарифних планів, які не змінювалися понад рік.
У відповідь на запит РБК-Україна оператор не уточнив, які саме тарифи підвищать і коли саме це станеться.
Проте в ЗМІ повідомляли, що зростання цін може початися з 1 березня 2026 року. Йдеться про оновлення вартості семи архівних тарифів, закритих для нових підключень, що призведе до подорожчання на 50-90 грн.
РБК-Україна також зверталося за коментарем до Vodafone щодо можливого підвищення тарифів, але там на запит відповіли, що станом на минулий тиждень жодних змін не планується.
Насамкінець варто зазначити, що ціни у сфері зв’язку в Україні зросли на 4,3%. Як пояснили у Держстаті, це пов’язано з підвищенням тарифів на окремі послуги.
Про те, скільки реально працює мобільний зв’язок та інтернет в Україні - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.