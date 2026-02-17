RU

Общество Образование Деньги Изменения

lifecell меняет цены с 18 февраля: какие тарифы подорожают и кого это коснется

Фото: lifecell обновит условия для тарифов "Макси" и "Мега" (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Мария Кучерявец

С 18 февраля 2026 года lifecell повышает цены на популярные тарифные планы. Но изменения коснутся не всех абонентов.

Об этом в компании lifecell сообщили в ответ на запрос РБК-Украина.

Читайте также: Связь и интернет во время отключений света: Свириденко озвучила планы операторов.

Главное:

  • Кого касается: изменения касаются тарифных планов "Макси" и "Мега" и коснутся только новых абонентов.
  • Тариф "Макси": стандартная цена вырастет до 400 грн, для идентифицированных номеров - 350 грн, для перенесенных - 270 грн.
  • Тариф "Мега": стандартная стоимость новых абонентов составит 550 грн.
  • Увеличивается объем интернета в ЕС без доплат - до 13 ГБ у "Макси" и до 18 ГБ у "Мега".
  • Причина подорожания: расход компании на автономное энергопитание и поддержку сети в условиях войны.

Какие тарифы lifecell подорожают

Изменятся условия популярных тарифных планов "Макси" и "Мега" для новых абонентов lifecell. Для тех, кто пользуется тарифами до 17 февраля 2026 года, стоимость останется без изменений.

В чем причина

Обновление тарифов lifecell связывает с ростом расходов на поддержание стабильной работы сети, автономное энергопитание оборудования, его техническую поддержку и развитие инфраструктуры в условиях полномасштабной войны.

При этом тарифные планы получат дополнительные преимущества: увеличивается объем интернет-трафика для использования в странах ЕС без дополнительной оплаты.

Цены для тарифа "Макси":

  • 270 грн - для номеров, перенесенных в lifecell;
  • 350 грн - для идентифицированных или персонифицированных номеров;
  • 400 грн - стандартная стоимость для всех остальных номеров.

Цены для тарифа "Мега":

  • 550 грн - стандартная стоимость для новых абонентов.

При этом для номеров, перенесенных в lifecell или персонифицированных - 450 и 350 грн соответственно, без изменений.

Цены выше указаны за 4 недели пользования.

Увеличение интернет-трафика в ЕС

Также для всех абонентов, которые обслуживаются на условиях тарифных планов "Макси" и "Мега", увеличивается объем ГБ, которые можно использовать в ЕС без дополнительной доплаты.

  • "Макси" - 13 ГБ без дополнительной оплаты;
  • "Мега" - 18 ГБ без дополнительной оплаты.

Увеличенный объем трафика начнет действовать после первой оплаты пакета услуг на 4 недели после 18 февраля 2026 года.

Напомним, что "Киевстар" тоже планирует повышение стоимости отдельных тарифных планов, которые не менялись более года.

В ответ на запрос РБК-Украина оператор не уточнил, какие именно тарифы повысят и когда именно это произойдет.

Однако в СМИ сообщали, что рост цен может начаться с 1-го марта 2026 года. Речь идет об обновлении стоимости семи архивных тарифов, закрытых для новых подключений, что приведет к подорожанию на 50-90 грн.

РБК-Украина также обращалось за комментарием к Vodafone относительно возможного повышения тарифов, но там на запрос ответили, что по состоянию на прошлую неделю никаких изменений не планируется.

Напоследок стоит отметить, что цены в сфере связи в Украине выросли на 4,3%. Как пояснили в Госстате, это связано с повышением тарифов на отдельные услуги.

О том, сколько реально работает мобильная связь и интернет в Украине - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

