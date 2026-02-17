lifecell меняет цены с 18 февраля: какие тарифы подорожают и кого это коснется

С 18 февраля 2026 года lifecell повышает цены на популярные тарифные планы. Но изменения коснутся не всех абонентов.
Об этом в компании lifecell сообщили в ответ на запрос РБК-Украина.
Читайте также: Связь и интернет во время отключений света: Свириденко озвучила планы операторов.
Главное:
Изменятся условия популярных тарифных планов "Макси" и "Мега" для новых абонентов lifecell. Для тех, кто пользуется тарифами до 17 февраля 2026 года, стоимость останется без изменений.
Обновление тарифов lifecell связывает с ростом расходов на поддержание стабильной работы сети, автономное энергопитание оборудования, его техническую поддержку и развитие инфраструктуры в условиях полномасштабной войны.
При этом тарифные планы получат дополнительные преимущества: увеличивается объем интернет-трафика для использования в странах ЕС без дополнительной оплаты.
При этом для номеров, перенесенных в lifecell или персонифицированных - 450 и 350 грн соответственно, без изменений.
Цены выше указаны за 4 недели пользования.
Также для всех абонентов, которые обслуживаются на условиях тарифных планов "Макси" и "Мега", увеличивается объем ГБ, которые можно использовать в ЕС без дополнительной доплаты.
Увеличенный объем трафика начнет действовать после первой оплаты пакета услуг на 4 недели после 18 февраля 2026 года.
Напомним, что "Киевстар" тоже планирует повышение стоимости отдельных тарифных планов, которые не менялись более года.
В ответ на запрос РБК-Украина оператор не уточнил, какие именно тарифы повысят и когда именно это произойдет.
Однако в СМИ сообщали, что рост цен может начаться с 1-го марта 2026 года. Речь идет об обновлении стоимости семи архивных тарифов, закрытых для новых подключений, что приведет к подорожанию на 50-90 грн.
РБК-Украина также обращалось за комментарием к Vodafone относительно возможного повышения тарифов, но там на запрос ответили, что по состоянию на прошлую неделю никаких изменений не планируется.
Напоследок стоит отметить, что цены в сфере связи в Украине выросли на 4,3%. Как пояснили в Госстате, это связано с повышением тарифов на отдельные услуги.
О том, сколько реально работает мобильная связь и интернет в Украине - читайте в отдельном материале РБК-Украина.