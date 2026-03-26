lifecell підвищує тарифи: скільки доведеться платити з 2 квітня

"Просто Лайф"

Оновлена вартість акційного тарифу становитиме:

320 грн / 4 тижні - стандартна вартість;

грн / 4 тижні - стандартна вартість; 270 грн / 4 тижні - якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано;

грн / 4 тижні - якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано; 200 грн / 4 тижні - якщо номер перенесено до lifecell.

Також збільшується кількість ГБ для використання в країнах ЄС та становитиме 8 ГБ.

"Смарт Лайф"

Оновлена вартість акційного тарифу становитиме:

400 грн / 4 тижні - стандартна вартість;

грн / 4 тижні - стандартна вартість; 350 грн / 4 тижні - якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано;

грн / 4 тижні - якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано; 270 грн / 4 тижні - якщо номер перенесено до lifecell.

Оновлена вартість акційного тарифу з послугою "Плюс" становитиме:

430 грн / 4 тижні - стандартна вартість;

грн / 4 тижні - стандартна вартість; 380 грн / 4 тижні - якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано;

грн / 4 тижні - якщо номер ідентифіковано або персоніфіковано; 300 грн / 4 тижні - якщо номер перенесено до lifecell.

Також збільшується кількість ГБ для використання в країнах ЄС та становитиме 13 ГБ (без послуги "Плюс") та 14 ГБ (якщо в абонента підключена послуга "Плюс").

"Вільний Лайф"

Оновлена вартість акційного тарифу становитиме: