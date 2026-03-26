lifecell повышает тарифы: сколько придется платить со 2 апреля

12:47 26.03.2026 Чт
2 мин
Какие пакеты подорожают?
aimg Татьяна Степанова
Фото: lifecell повышает тарифы (Виталий Носач, РБК-Украина)

Мобильный оператор lifecell со 2 апреля 2026 года повышает цены на популярные тарифные планы.

"Просто Лайф"

Обновленная стоимость акционного тарифа будет составлять:

  • 320 грн / 4 недели - стандартная стоимость;
  • 270 грн / 4 недели - если номер идентифицирован или персонифицирован;
  • 200 грн / 4 недели - если номер перенесен в lifecell.

Также увеличивается количество ГБ для использования в странах ЕС и составит 8 ГБ.

"Смарт Лайф"

Обновленная стоимость акционного тарифа составит:

  • 400 грн / 4 недели - стандартная стоимость;
  • 350 грн / 4 недели - если номер идентифицирован или персонифицирован;
  • 270 грн / 4 недели - если номер перенесен в lifecell.

Обновленная стоимость акционного тарифа с услугой "Плюс" будет составлять:

  • 430 грн/4 недели - стандартная стоимость;
  • 380 грн / 4 недели - если номер идентифицирован или персонифицирован;
  • 300 грн / 4 недели - если номер перенесен в lifecell.

Также увеличивается количество ГБ для использования в странах ЕС и составит 13 ГБ (без услуги "Плюс") и 14 ГБ (если у абонента подключена услуга "Плюс").

"Свободный Лайф"

Обновленная стоимость акционного тарифа составит:
  • 500 грн / 4 недели - стандартная стоимость;
  • 450 грн / 4 недели - если номер идентифицирован или персонифицирован;
  • 300 грн / 4 недели - если номер перенесен в lifecell.

Обновленная стоимость акционного тарифа с услугой "Плюс" составит:

  • 550 грн / 4 недели - стандартная стоимость;
  • 500 грн / 4 недели - если номер идентифицирован или персонифицирован;
  • 350 грн / 4 недели - если номер перенесен в lifecell.

Также увеличивается количество ГБ для использования в странах ЕС и составит 17 ГБ (без услуги "Плюс") и 18 ГБ (если у абонента подключена услуга "Плюс").

Мобильные операторы повышают тарифы

Напомним, в феврале lifecell уже повышал цены на популярные тарифные планы. Но изменения касались тарифных планов "Макси" и "Мега" и коснулись только новых абонентов.

С 5 марта мобильный оператор Vodafone Украина также повысил стоимость ряда популярных тарифных планов.

Больше по теме:
Интернетзв'язокlife:)Мобильный трафик