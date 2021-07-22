Лидеры России и Китая делают ставки на автократию, - Байден

Американский президент заявил, что хорошо знает Си Цзиньпина, он назвал китайского лидера "крепким парнем".

"Он по-настоящему верит: XXI век будет определяться олигархами, не шутка, демократия не может работать в XXI веке - он убеждал меня", - заявил Джо Байден.

По его словам, Си Цзиньпин убежден, что при демократии нельзя объединить нацию так быстро, как при автократии. Президент США добавил, что он хорошо знает Владимира Путина.

Джо Байден считает, что США должны быть лидерами свободного мира, потому что ни у кого в мире больше нет такой возможности. По его словам, весь мир беспокоится о США после штурма Капитолия.