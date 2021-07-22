Лідери Росії та Китаю роблять ставки на автократію, - Байден

Американський президент заявив, що добре знає Сі Цзіньпіна, він назвав китайського лідера "міцним хлопцем".

"Він по-справжньому вірить: XXI століття буде визначатися олігархами, не жарт, демократія не може працювати в XXI столітті - він переконував мене", - заявив Джо Байден.

За його словами, Сі Цзіньпін переконаний, що при демократії не можна об'єднати націю так швидко, як при автократії. Президент США додав, що він добре знає Володимира Путіна.

Джо Байден вважає, що США мають бути лідерами вільного світу, тому що ні у кого в світі більше немає такої можливості. За його словами, весь світ турбується про США після штурму Капітолію.