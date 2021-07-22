Лидеры России и Китая делают ставки на автократию, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин полагаются на автократию. По его словам, лидер Китая убеждал его, что демократия "не может работать".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Американский президент заявил, что хорошо знает Си Цзиньпина, он назвал китайского лидера "крепким парнем".

"Он по-настоящему верит: XXI век будет определяться олигархами, не шутка, демократия не может работать в XXI веке - он убеждал меня", - заявил Джо Байден.

По его словам, Си Цзиньпин убежден, что при демократии нельзя объединить нацию так быстро, как при автократии. Президент США добавил, что он хорошо знает Владимира Путина.

Джо Байден считает, что США должны быть лидерами свободного мира, потому что ни у кого в мире больше нет такой возможности. По его словам, весь мир беспокоится о США после штурма Капитолия.