Лидер венесуэльской оппозиции готова разделить с Трампом свою Нобелевскую премию мира

Об этом Мачадо сказала в интервью Fox News, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Заявление Мачадо

По словам оппозиционерки, действия Трампа она считает "историческими", поскольку, по ее мнению, именно они открыли путь к демократическим изменениям в Венесуэле.

Она даже предложила президенту США Нобелевскую премию мира, которую получила в октябре - награду, к которой Трамп стремился годами.

"Это огромный шаг к демократическому переходу, и я хочу донести это до американского народа. Эта награда (Нобелевская премия - редю) венесуэльского народа, безусловно, хотим вручить ее ему и поделиться ею с ним", - сказала Мачадо.

Также лидер оппозиции сообщила о намерении как можно быстрее вернуться в Венесуэлу после смены власти в стране.