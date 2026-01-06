Лидер венесуэльской оппозиции готова разделить с Трампом свою Нобелевскую премию мира
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо предложила президенту США Дональдк Трампу разделить свою Нобелевскую премию мира.
Об этом Мачадо сказала в интервью Fox News, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Заявление Мачадо
По словам оппозиционерки, действия Трампа она считает "историческими", поскольку, по ее мнению, именно они открыли путь к демократическим изменениям в Венесуэле.
Она даже предложила президенту США Нобелевскую премию мира, которую получила в октябре - награду, к которой Трамп стремился годами.
"Это огромный шаг к демократическому переходу, и я хочу донести это до американского народа. Эта награда (Нобелевская премия - редю) венесуэльского народа, безусловно, хотим вручить ее ему и поделиться ею с ним", - сказала Мачадо.
Также лидер оппозиции сообщила о намерении как можно быстрее вернуться в Венесуэлу после смены власти в стране.
Отношения Мачадо с Трампом
В то же время отношения между венесуэльской оппозиционеркой и президентом США остаются напряженными.
Ранее The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к Белому дому, писала, что Трамп был раздражен тем, что Мачадо не отказалась от Нобелевской премии сразу и не передала ее ему.
В его окружении это называли "серьезной ошибкой", которая могла поставить под угрозу ее дальнейшую карьеру.
Также Трамп сказал, что Мачадо "будет очень трудно стать лидером", отметив, что "она не имеет поддержки или уважения в стране".
Операция США в Венесуэле и премия мира
Как известно, 3 января Трамп отдал приказ нанести удары по Венесуэле. Также американские военные захватили и вывезли из страны диктатора Николаса Мадуро и его жену.
Позже лидер Белого дома заявил, что США будут руководить Венесуэлой, пока не обеспечат там безопасный и надлежащий переход власти.
В октябре 2025 года норвежский нобелевский комитет объявил лауреата премии мира-2025. Ею стала венесуэльский политик Мария Корина Мачадо "за ее неустанный труд по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии".
