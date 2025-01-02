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Лідерка партії Шольца виступила за продовження переговорів канцлера з Путіним

Фото: Саскія Ескен, лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На думку лідерки Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Саскії Ескен, канцлер Олаф Шольц нібито повинен продовжувати спілкуватись з диктатором Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ескен, яку цитує n-tv.

За словами Ескен, завдяки переговорам нібито можна буде зрозуміти, що можна зробити для завершення повномасштабної війни в Україні

"Ці переговори повинні відбуватися знову і знову, щоб з'ясувати, що можна зробити, щоб нарешті покласти край вбивствам і смертям", - заявила вона. 

Водночас лідерка СДПН додала, що необхідності в особистій зустрічі Шольца з Путіним нема потреби

"Поки відносини залишаються такими, якими вони є, безумовно, достатньо поговорити телефоном", - зауважила Ескен. 

Переговори Шольца та Путіна 

У листопаді 2024 року Шольц провів телефонну розмову з Путіним. Це були перші такі переговори за два роки. Пізніше канцлер заявив, що диктатор не змінив своєї думки про війну в Україні

Зокрема на переговори Шольца й Путіна відреагувало Міністерство закордонних справ (МЗС) України. Там заявили, що діалог з головою Кремля не допоможе досягти справедливого завершення повномасштабної війни. 

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, відзначив, що дзвінок Шольца Путіну - це скринька Пандори.

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