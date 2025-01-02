Лідерка партії Шольца виступила за продовження переговорів канцлера з Путіним

На думку лідерки Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Саскії Ескен, канцлер Олаф Шольц нібито повинен продовжувати спілкуватись з диктатором Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ескен, яку цитує n-tv.
За словами Ескен, завдяки переговорам нібито можна буде зрозуміти, що можна зробити для завершення повномасштабної війни в Україні.
"Ці переговори повинні відбуватися знову і знову, щоб з'ясувати, що можна зробити, щоб нарешті покласти край вбивствам і смертям", - заявила вона.
Водночас лідерка СДПН додала, що необхідності в особистій зустрічі Шольца з Путіним нема потреби.
"Поки відносини залишаються такими, якими вони є, безумовно, достатньо поговорити телефоном", - зауважила Ескен.
У листопаді 2024 року Шольц провів телефонну розмову з Путіним. Це були перші такі переговори за два роки. Пізніше канцлер заявив, що диктатор не змінив своєї думки про війну в Україні.
Зокрема на переговори Шольца й Путіна відреагувало Міністерство закордонних справ (МЗС) України. Там заявили, що діалог з головою Кремля не допоможе досягти справедливого завершення повномасштабної війни.
Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, відзначив, що дзвінок Шольца Путіну - це скринька Пандори.
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