ua en ru
Чт, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Лідерка партії Шольца виступила за продовження переговорів канцлера з Путіним

Четвер 02 січня 2025 12:54
UA EN RU
Лідерка партії Шольца виступила за продовження переговорів канцлера з Путіним Фото: Саскія Ескен, лідерка Соціал-демократичної партії Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На думку лідерки Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Саскії Ескен, канцлер Олаф Шольц нібито повинен продовжувати спілкуватись з диктатором Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ескен, яку цитує n-tv.

За словами Ескен, завдяки переговорам нібито можна буде зрозуміти, що можна зробити для завершення повномасштабної війни в Україні.

"Ці переговори повинні відбуватися знову і знову, щоб з'ясувати, що можна зробити, щоб нарешті покласти край вбивствам і смертям", - заявила вона.

Водночас лідерка СДПН додала, що необхідності в особистій зустрічі Шольца з Путіним нема потреби.

"Поки відносини залишаються такими, якими вони є, безумовно, достатньо поговорити телефоном", - зауважила Ескен.

Переговори Шольца та Путіна

У листопаді 2024 року Шольц провів телефонну розмову з Путіним. Це були перші такі переговори за два роки. Пізніше канцлер заявив, що диктатор не змінив своєї думки про війну в Україні.

Зокрема на переговори Шольца й Путіна відреагувало Міністерство закордонних справ (МЗС) України. Там заявили, що діалог з головою Кремля не допоможе досягти справедливого завершення повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, відзначив, що дзвінок Шольца Путіну - це скринька Пандори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Війна в Україні Олаф Шольц
NEWS
Кількість атак РФ знизилась, але бої біля Покровська не вщухають. Яка ситуація на фронті
Кількість атак РФ знизилась, але бої біля Покровська не вщухають. Яка ситуація на фронті
DAILY
Корупція, вбивство і тендери: найгучніші кримінальні справи в Україні за рік
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Корупція, вбивство і тендери: найгучніші кримінальні справи в Україні за рік