Лідерка партії Шольца виступила за продовження переговорів канцлера з Путіним

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ескен, яку цитує n-tv.

За словами Ескен, завдяки переговорам нібито можна буде зрозуміти, що можна зробити для завершення повномасштабної війни в Україні.

"Ці переговори повинні відбуватися знову і знову, щоб з'ясувати, що можна зробити, щоб нарешті покласти край вбивствам і смертям", - заявила вона.

Водночас лідерка СДПН додала, що необхідності в особистій зустрічі Шольца з Путіним нема потреби.

"Поки відносини залишаються такими, якими вони є, безумовно, достатньо поговорити телефоном", - зауважила Ескен.

Переговори Шольца та Путіна

У листопаді 2024 року Шольц провів телефонну розмову з Путіним. Це були перші такі переговори за два роки. Пізніше канцлер заявив, що диктатор не змінив своєї думки про війну в Україні.

Зокрема на переговори Шольца й Путіна відреагувало Міністерство закордонних справ (МЗС) України. Там заявили, що діалог з головою Кремля не допоможе досягти справедливого завершення повномасштабної війни.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, відзначив, що дзвінок Шольца Путіну - це скринька Пандори.