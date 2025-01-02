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Лидер партии Шольца выступила за продолжение переговоров канцлера с Путиным

Четверг 02 января 2025 12:54
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Лидер партии Шольца выступила за продолжение переговоров канцлера с Путиным Фото: Саския Эскен, лидер Социал-демократической партии Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

По мнению лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Саскии Эскен, канцлер Олаф Шольц якобы должен продолжать общаться с диктатором России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Эскен, которую цитирует n-tv.

По словам Эскен, благодаря переговорам якобы можно будет понять, что можно сделать для завершения полномасштабной войны в Украине.

"Эти переговоры должны происходить снова и снова, чтобы выяснить, что можно сделать, чтобы наконец положить конец убийствам и смертям", - заявила она.

В то же время лидер СДПГ добавила, что необходимости в личной встрече Шольца с Путиным нет необходимости.

"Пока отношения остаются такими, какие они есть, безусловно, достаточно поговорить по телефону", - отметила Эскен.

Переговоры Шольца и Путина

В ноябре 2024 года Шольц провел телефонный разговор с Путиным. Это были первые такие переговоры за два года. Позже канцлер заявил, что диктатор не изменил своего мнения о войне в Украине.

В частности на переговоры Шольца и Путина отреагировало Министерство иностранных дел (МИД) Украины. Там заявили, что диалог с главой Кремля не поможет достичь справедливого завершения полномасштабной войны.

Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что звонок Шольца Путину - это ящик Пандоры.

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