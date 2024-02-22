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Лидеры стран ЕС соберутся в Париже для обсуждения помощи Украине

Париж, Четверг 22 февраля 2024 23:37
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Лидеры стран ЕС соберутся в Париже для обсуждения помощи Украине Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил европейских лидеров в Париж на следующей неделе, чтобы обсудить предложения касательно помощи разрушенной войной Украине.

Об этом в четверг, 22 февраля, заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Президент Макрон пригласил ряд европейских лидеров достаточно ситуативно, чтобы обсудить новые предложения и решения для Украины. Кроме Польши, приглашены лидеры многих стран", - сказал Дуда.

Помощь ЕС для Украины

На днях Евросоюз предоставит гуманитарную помощь на 83 млн евро для поддержки людей, пострадавших от войны. Большая часть средств передана Украине.

Во время саммита 1 февраля, лидеры стран ЕС одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Украина рассчитывает получить первый платеж в рамках программы на сумму 4,5 млрд евро уже в марте.

Президент Владимир Зеленский заявил, что наша страна хочет получить в первые два года в рамках программы по 18 млрд евро.

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