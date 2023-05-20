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Лідери G7 закликали Китай чинити тиск на Росію через війну в Україні

Фото: лідери G7 закликали Китай чинити тиск на Росію через війну в Україні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Лідери G7 домовилися й надалі підтримувати Україну перед обличчям незаконної агресивної війни Росії. Також закликали Китай тиснути на країну-агресора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN, яке цитує спільну заяву лідерів G7.

"Ми зобов'язуємося посилити нашу дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України, збільшити витрати для Росії та тих, хто підтримує її військові зусилля", - йдеться в заяві, підтверджуючи "непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру".

Зокрема лідери країн закликали Китай чинити тиск на Росію, аби вона "негайно повністю і беззастережно вивела свої війська з України" та припинила військову агресію проти нашої країни.

Пекін закликали підтримати всеосяжний й справедливий мир, заснований на територіальній цілісності, принципах і цілях Статуту ООН.

Відзначимо, що лідери країн G7 також сьогодні ухвалили план протидії ризикам, які виникли через російське "озброєння енергетики". Вони виступили проти того, що Росія використовує енергетичну й економічну залежність в якості важелів впливу.

Також варто додати, що сьогодні, 20 травня, до Хіросіми прибув президент України Володимир Зеленський, де він вже встиг зустрітись з прем'єр-міністром Ріші Сунаком та іншими. Зокрема очікується його зустріч з президентом США.

Усі подробиці візиту президента - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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