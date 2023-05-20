Лідери G7 закликали Китай чинити тиск на Росію через війну в Україні

"Ми зобов'язуємося посилити нашу дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України, збільшити витрати для Росії та тих, хто підтримує її військові зусилля", - йдеться в заяві, підтверджуючи "непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру".

Зокрема лідери країн закликали Китай чинити тиск на Росію, аби вона "негайно повністю і беззастережно вивела свої війська з України" та припинила військову агресію проти нашої країни.

Пекін закликали підтримати всеосяжний й справедливий мир, заснований на територіальній цілісності, принципах і цілях Статуту ООН.

Відзначимо, що лідери країн G7 також сьогодні ухвалили план протидії ризикам, які виникли через російське "озброєння енергетики". Вони виступили проти того, що Росія використовує енергетичну й економічну залежність в якості важелів впливу.

Також варто додати, що сьогодні, 20 травня, до Хіросіми прибув президент України Володимир Зеленський, де він вже встиг зустрітись з прем'єр-міністром Ріші Сунаком та іншими. Зокрема очікується його зустріч з президентом США.

Усі подробиці візиту президента - читайте в матеріалі РБК-Україна.