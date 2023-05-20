Лидеры G7 призвали Китай оказать давление на Россию из-за войны в Украине

Лидеры G7 договорились и дальше поддерживать Украину перед лицом незаконной агрессивной войны России. Также призвали Китай давить на страну-агрессора.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN, цитирующее совместное заявление лидеров G7.
"Мы обязуемся усилить нашу дипломатическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины, увеличить расходы для России и тех, кто поддерживает ее военные усилия", - говорится в заявлении, подтверждая "непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира".
В частности лидеры стран призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы она "немедленно полностью и безоговорочно вывела свои войска из Украины" и прекратила военную агрессию против нашей страны.
Пекин призвали поддержать всеобъемлющий и справедливый мир, основанный на территориальной целостности, принципах и целях Устава ООН.
Отметим, что лидеры стран G7 также сегодня приняли план противодействия рискам, возникшим из-за российского "вооружения энергетики". Они выступили против того, что Россия использует энергетическую и экономическую зависимость в качестве рычагов влияния.
Также следует добавить, что сегодня, 20 мая, в Хиросиму прибыл президент Украины Владимир Зеленский, где он уже успел встретиться с премьер-министром Риши Сунаком и другими. В частности, ожидается его встреча с президентом США.
Все подробности визита президента - читайте в материале РБК-Украина.
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