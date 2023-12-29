Лідери G7 обговорять нову правову теорію арешту російських активів, - Reuters

Лідери "Групи семи" (G7) наприкінці лютого 2024 року обговорять нову юридичну теорію, що дозволить конфіскувати заморожені російські активи на суму 300 млрд доларів. Вона дозволить арештовувати активи РФ за "дуже специфічних обставин".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Агентство посилається на два власних джерела і британського чиновника, які зазначили, що офіційні особи США і Великої Британії впродовж останніх місяців працювали над активізацією зусиль із конфіскації російських активів, заморожених у Бельгії та інших європейських містах. Джерела сподіваються, що лідери країн G7 погодяться виступити з більш рішучою заявою під час зустрічі наприкінці лютого, приблизно у другу річницю вторгнення Москви в Україну.

Сполучені Штати, за підтримки Великої Британії, Японії та Канади, запропонували робочим групам G7 розробити варіанти для лідерів "Групи семи". Водночас джерела агентства застерегли, що не варто очікувати "фактичного оголошення" про арешт активів уже під час лютневої зустрічі.

За словами одного з джерел, нова правова теорія дозволить арештовувати активи за "дуже специфічних обставин", пов'язаних з країною-агресором.

"США змогли розробити правову теорію того, як Росія може бути притягнута до відповідальності, яка, на нашу думку, буде підтримана в міжнародних судах і буде широко визнана законною", - зазначило джерело Reuters.

За словами двох співрозмовників, жодних рішень ще не ухвалено, а деякі країни, зокрема США і Велика Британія, потребують законодавчих змін для створення необхідних повноважень та проведення таких вилучень.

Конфіскація російських активів на користь України

Лідери G7 вже давно стверджують, що згідно з міжнародним правом, Росія зобов'язана припинити війну і компенсувати Україні завдані нею збитки, що, за даними Світового банку, вже перевищують 400 млрд доларів.

У заяві від 6 грудня лідери "Групи семи" заявили, що "вивчать усі можливі шляхи допомоги Україні в отриманні компенсації від Росії відповідно до наших правових систем і міжнародного права" і доручили своїм міністрам продовжити роботу над цим питанням.

У четвер, 28 грудня, газета Financial Times повідомила, що Вашингтон запропонував країнам G7 створити три робочі групи для вивчення пов'язаних з конфіскацією юридичних питань; способу застосування такої політики та зменшення ризиків; а також варіантів, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

У 2024 році в G7 головуватиме Італія. Країна поряд з низкою інших європейських країн, насторожено ставиться до розробки механізму компенсації активів, побоюючись можливих наслідків для фінансової стабільності, а також дій у відповідь з боку Москви.

У Білому домі зазначили, що певні розмови з союзниками ведуться, однак про передачу Україні російських активів говорити ще зарано.

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