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Італія головуватиме в G7 наступного року, обіцяє допомагати Україні

Рим, Середа 27 грудня 2023 13:51
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Італія головуватиме в G7 наступного року, обіцяє допомагати Україні Фото: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна у 2024 році буде у пріоритеті "Великої сімки". Наступного року Італія очолить G7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, якого цитує ANSA.

"Захід продовжує демонструвати велику солідарність з Україною. G7, яку з 1 січня очолюватиме Італія, окрім Близького Сходу та штучного інтелекту, фокусуватиметься на українському питанні", - пообіцяв глава МЗС.

За його словами, для G7 залишається пріоритетом допомогти Україні захистити свою територіальну цілісність. Таяні запевнив, що Італія продовжить виконувати свою роль, надаючи всебічну допомогу українцям.

Таяні додав, що потрібно досягти цілей, які "можуть гарантувати стабільну основу" для переговорів.

"Окупація України - це недобре, тому нам потрібно досягти ситуація, яка змушує росіян відійти, а потім сісти за столом (переговорів, - ред.)", - додав він.

Допомога Італії

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Італія передала Україні сім пакетів військової допомоги.

Нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Італія висловила наміри про передачу Україні восьмого пакета військової допомоги. Тепер країна думає, яке обладнання можна передати Києву.

Також у грудні уряд Італії ухвалив постанову, яка дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року. Тепер це рішення має підтримати парламент країни.

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Італія G7
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