У Білому домі вважають, що ще рано говорити про передачу Україні російських активів

США ведуть переговорити з союзниками щодо передачі Україні заморожених російських активів. Але говорити про це ще рано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на координатора зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джона Кірбі під час брифінгу.

Журналісти запитали Кірбі про те, чи працюють США та Євросоюз над використанням активів РФ на користь України.

"Я не буду говорити про цю конкретну пропозицію. Але я скажу, якщо говорити в загальних рисах, що - що ми говорили з багатьма нашими союзниками та партнерами про те, якою має бути роль Росії після конфлікту з точки зору реструктуризації, відновлення всередині України в довгостроковій перспективі. Але ми зараз не в тій точці, коли можемо говорити про конкретні дії та як вони виглядатимуть", - сказав він.

При цьому представник Білого дому наголосив, що Росія зруйнувала велику кількість інфраструктури, вбила десятки тисяч життів в Україні, і тому повинна понести за це відповідальність у довгостроковій перспективі.

Але Кірбі вважає, що "занадто рано говорити" про передачу Україні російських активів, заморожених у США та країнах Європи.

Передача Україні активів РФ

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Україні вперше передадуть конфісковані у російських підсанкційних олігархів активи.

За його словами, гроші будуть направлені на підтримку українських ветеранів. Це перший крок США у питанні передачі Україні заморожених російських активів.

Крім того, напередодні The New York Times заявило, що США терміново обговорюють з партнерами використання заморожених російських активів для допомоги Україні.