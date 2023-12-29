Лидеры G7 обсудят новую правовую теорию ареста российских активов, - Reuters

Лидеры "Группы семи" (G7) в конце февраля 2024 года обсудят новую юридическую теорию, которая позволит конфисковать замороженные российские активы на сумму 300 млрд долларов. Она позволит арестовывать активы РФ при "очень специфических обстоятельствах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство ссылается на два собственных источника и британского чиновника, которые отметили, что официальные лица США и Великобритании в течение последних месяцев работали над активизацией усилий по конфискации российских активов, замороженных в Бельгии и других европейских городах. Источники надеются, что лидеры стран G7 согласятся выступить с более решительным заявлением во время встречи в конце февраля, примерно во вторую годовщину вторжения Москвы в Украину.

Соединенные Штаты, при поддержке Великобритании, Японии и Канады, предложили рабочим группам G7 разработать варианты для лидеров "Группы семи". В то же время источники агентства предостерегли, что не стоит ожидать "фактического объявления" об аресте активов уже во время февральской встречи.

По словам одного из источников, новая правовая теория позволит арестовывать активы при "очень специфических обстоятельствах", связанных со страной-агрессором.

"США смогли разработать правовую теорию того, как Россия может быть привлечена к ответственности, которая, по нашему мнению, будет поддержана в международных судах и будет широко признана как законная", - отметил источник Reuters.

По словам двух собеседников, никаких решений еще не принято, а некоторые страны, в частности США и Великобритания, нуждаются в законодательных изменениях для создания необходимых полномочий для проведения таких изъятий.

Конфискация российских активов в пользу Украины

Лидеры G7 уже давно утверждают, что согласно международному праву , Россия обязана прекратить войну и компенсировать Украине нанесенный ею ущерб, который, по данным Всемирного банка, уже превышает 400 млрд долларов.

В заявлении от 6 декабря лидеры "Группы семи" заявили, что "изучат все возможные пути помощи Украине в получении компенсации от России в соответствии с нашими правовыми системами и международным правом" и поручили своим министрам продолжить работу над этим вопросом.

В четверг, 28 декабря, газета Financial Times сообщила, что Вашингтон предложил странам G7 создать три рабочие группы для изучения связанных с конфискацией юридических вопросов; способа применения такой политики и уменьшения рисков; а также вариантов, как лучше всего направить поддержку Украине.

В 2024 году в G7 будет председательствовать Италия. Страна наряду с рядом других европейских стран, настороженно относится к разработке механизма компенсации активов, опасаясь возможных последствий для финансовой стабильности, а также ответных действий со стороны Москвы.

В Белом доме отметили, что определенные разговоры с союзниками ведутся, однако о передаче Украине российских активов говорить еще рано.

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