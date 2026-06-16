Лідери G7 анонсували нові жорсткі санкції проти енергетики РФ, - ЗМІ

Лідери країн G7 домовилися посилити тиск на Росію за допомогою санкцій у сфері енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

"Лідери (G7, - ред.) домовилися посилити тиск на Росію, зокрема за допомогою санкцій щодо нафти та газу", - повідомило дипломатичне джерело.

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Країни також "підтримають динаміку [на користь Києва]", надаючи Україні засоби протиповітряної оборони, засоби "для кращого захисту" та засоби "для закріплення досягнень".

Нагадаємо, Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти Росії, який охоплює військово-промисловий комплекс, "тіньовий флот" та гібридні мережі держави-агресора.

Крім того, після щорічного перегляду ЄС продовжив дію обмежень, запроваджених у зв’язку з незаконною анексією Криму та Севастополя. Вони залишатимуться чинними щонайменше до 23 червня 2027 року.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що новий пакет санкцій ЄС демонструє системний підхід до послаблення військової машини РФ, підкресливши, що обмеження спрямовані не лише проти безпосередніх виробників озброєнь.