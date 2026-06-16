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Лідери G7 анонсували нові жорсткі санкції проти енергетики РФ, - ЗМІ

15:57 16.06.2026 Вт
2 хв
Чим партнери планують посилити Україну?
aimg Валерій Ульяненко
Лідери G7 анонсували нові жорсткі санкції проти енергетики РФ, - ЗМІ Фото: президент України Володимир Зеленський і європейські лідери (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Лідери країн G7 домовилися посилити тиск на Росію за допомогою санкцій у сфері енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"Лідери (G7, - ред.) домовилися посилити тиск на Росію, зокрема за допомогою санкцій щодо нафти та газу", - повідомило дипломатичне джерело.

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Країни також "підтримають динаміку [на користь Києва]", надаючи Україні засоби протиповітряної оборони, засоби "для кращого захисту" та засоби "для закріплення досягнень".

Нагадаємо, Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти Росії, який охоплює військово-промисловий комплекс, "тіньовий флот" та гібридні мережі держави-агресора.

Крім того, після щорічного перегляду ЄС продовжив дію обмежень, запроваджених у зв’язку з незаконною анексією Криму та Севастополя. Вони залишатимуться чинними щонайменше до 23 червня 2027 року.

Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що новий пакет санкцій ЄС демонструє системний підхід до послаблення військової машини РФ, підкресливши, що обмеження спрямовані не лише проти безпосередніх виробників озброєнь.

Також нещодавно Брюссель підготував 21-й пакет санкцій, що зачіпає ключові сектори російської економіки - енергетику, фінансові послуги, торгівлю, криптовалютну сферу та рибальство.

Серед нових обмежень - заборона на в’їзд до ЄС для колишніх російських військових, причетних до агресії проти України. Водночас триває робота над запровадженням персональних санкцій проти ще близько 80 російських компаній та осіб.

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