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Лидеры G7 анонсировали новые жесткие санкции против энергетики РФ, - СМИ

15:57 16.06.2026 Вт
2 мин
Как партнеры планируют укрепить Украину?
aimg Валерий Ульяненко
Лидеры G7 анонсировали новые жесткие санкции против энергетики РФ, - СМИ Фото: президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры (Getty Images)
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Лидеры стран G7 договорились усилить давление на Россию с помощью санкций в сфере энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

"Лидеры (G7, - ред.) договорились усилить давление на Россию, в частности с помощью санкций в отношении нефти и газа", - сообщил дипломатический источник.

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Страны также "поддержат динамику [в пользу Киева]", предоставляя Украине средства противовоздушной обороны, средства "для лучшей защиты" и средства "для закрепления достижений".

Напомним, Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России, который охватывает военно-промышленный комплекс, "теневой флот" и гибридные сети государства-агрессора.

Кроме того, после ежегодного пересмотра ЕС продлил действие ограничений, введенных в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя. Они останутся в силе как минимум до 23 июня 2027 года.

Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что новый пакет санкций ЕС демонстрирует системный подход к ослаблению военной машины РФ, подчеркнув, что ограничения направлены не только против непосредственных производителей вооружений.

Кроме того, недавно Брюссель подготовил 21-й пакет санкций, затрагивающий ключевые сектора российской экономики - энергетику, финансовые услуги, торговлю, криптовалютную сферу и рыболовство.

Среди новых ограничений - запрет на въезд в ЕС для бывших российских военных, причастных к агрессии против Украины. В то же время продолжается работа над введением персональных санкций против еще около 80 российских компаний и лиц.

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