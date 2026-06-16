Лидеры G7 анонсировали новые жесткие санкции против энергетики РФ, - СМИ
Лидеры стран G7 договорились усилить давление на Россию с помощью санкций в сфере энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.
"Лидеры (G7, - ред.) договорились усилить давление на Россию, в частности с помощью санкций в отношении нефти и газа", - сообщил дипломатический источник.
Страны также "поддержат динамику [в пользу Киева]", предоставляя Украине средства противовоздушной обороны, средства "для лучшей защиты" и средства "для закрепления достижений".
Напомним, Евросоюз утвердил новый пакет санкций против России, который охватывает военно-промышленный комплекс, "теневой флот" и гибридные сети государства-агрессора.
Кроме того, после ежегодного пересмотра ЕС продлил действие ограничений, введенных в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя. Они останутся в силе как минимум до 23 июня 2027 года.
Уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил, что новый пакет санкций ЕС демонстрирует системный подход к ослаблению военной машины РФ, подчеркнув, что ограничения направлены не только против непосредственных производителей вооружений.
Кроме того, недавно Брюссель подготовил 21-й пакет санкций, затрагивающий ключевые сектора российской экономики - энергетику, финансовые услуги, торговлю, криптовалютную сферу и рыболовство.
Среди новых ограничений - запрет на въезд в ЕС для бывших российских военных, причастных к агрессии против Украины. В то же время продолжается работа над введением персональных санкций против еще около 80 российских компаний и лиц.