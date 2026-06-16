ua en ru
Вт, 16 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Британія уклала ядерну угоду з Україною та розширила санкції проти Росії

04:12 16.06.2026 Вт
2 хв
Про які гарантії домовилися лідери Британії та України на полях саміту G7?
aimg Катерина Коваль
Британія уклала ядерну угоду з Україною та розширила санкції проти Росії Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На саміті G7 Британія оголосила нові санкції проти Росії та уклала ядерну угоду з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Нові санкції

Новий британський пакет заходів спрямований насамперед проти тіньового флоту Росії - одразу після першого перехоплення санкційного танкера британськими силами у вихідні.

Під обмеження потрапляють також фінансові мережі, що використовуються для обходу санкцій і постачання зброї для армії РФ.

Окремим елементом пакета стало ембарго на низку суден, що перевозять санкційний російський скраплений природний газ.

Читайте також: За підпалами будинків британського прем'єра стоїть мережа російських хакерів, - FT

Ядерна угода з Україною

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський домовилися про постачання збагаченого урану для українського ядерного оператора "Енергоатом" - на наступні два роки. Угоду реалізує британська компанія Urenco за підтримки 210 мільйонів фунтів від UK Export Finance.

"Агресія Росії загрожує не лише Україні, а й безпеці всієї Європи. Саме тому Британія посилює тиск - перекриває доходи, що живлять війну Путіна, і забезпечує Україну енергією на зими попереду", - заявив прем'єр.

G7 і Україна

Перша сесія саміту G7 присвячена миру та безпеці для України і Європи. За словами офіційних осіб, Стармер закликатиме лідерів G7 спільно зробити більше для забезпечення справедливого і тривалого миру для України.

У вихідні британські військові уперше перехопили санкційний танкер РФ в Ла-Манші. 10 червня українські сили атакували танкер WEST Horizon у Чорному морі судно втратило хід через пошкодження рушійної групи.

Тиск посилюється і з інших боків. Індія скасувала сертифікацію понад 200 суден тіньового флоту за три роки, ускладнюючи їхній доступ до портів. А міжнародне розслідування встановило: з весни 2025 року на борту танкерів з'являлися бойовики "Вагнера" - щоб не дати Заходу силою зупиняти судна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Кір Стармер
Новини
Трамп оголосив про мир з Іраном: коли відкриють Ормузьку протоку
Трамп оголосив про мир з Іраном: коли відкриють Ормузьку протоку
Аналітика
Мільярди Абрамовича. Чому кошти від продажу "Челсі" досі не в Україні
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Мільярди Абрамовича. Чому кошти від продажу "Челсі" досі не в Україні