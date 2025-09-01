У Німеччині заявили про відкритість до використання заморожених активів РФ для України

З відповідною заявою виступи лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу, які перебувають з візитом в Києві - Єнс Шпан з ХДС/ХСС та Маттіас Мірш з Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Мірш підкреслив, що між європейськими країнами тривають переговори щодо нових санкцій проти Росії. За його словами, наразі "усі варіанти лежать на столі".

Згідно з попередніми даними Єврокомісії, близько 210 мільярдів євро активів російського Центробанку перебувають у замороженому стані в ЄС. Основна частина цих коштів зберігається у брюссельському фінансовому інституті Euroclear.

Від середини минулого року ЄС почав використовувати відсоткові прибутки від цих активів для фінансування постачання зброї та боєприпасів Україні. Водночас пряме застосування російських коштів через рішення про експропріацію викликає сумніви в низці країн ЄС через юридичні ризики та ймовірні кроки у відповідь з боку Москви.