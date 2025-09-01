Лідери коаліційних фракцій Німеччини прибули до Києва: обговорять гарантії безпеки

Лідери двох коаліційних фракцій Бундестагу - Єнс Шпан (ХДС/ХСС) та Маттіас Мірш (СДПН) - у понеділок, 1 вересня, відвідали Київ. Це їхній перший візит в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначається, це також перший спільний приїзд керівників парламентських груп обох партій. У столиці Німеччини вони мають провести переговори щодо подальшої підтримки України та шляхів дипломатичного врегулювання війни.

"Чіткий сигнал підтримки"

Після прибуття Шпан наголосив, що головною метою візиту є демонстрація солідарності з Україною.

"Ми з Маттіасом Міршем тут, щоб послати чіткий сигнал: урядові фракції ХДС/ХСС та СДПН стоять зараз і в майбутньому на боці України, хоробрих українців, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу", - сказав він журналістам у Києві.

Безпекові гарантії для України

Відповідаючи на запитання про гарантії безпеки для України, Шпан заявив, що першочерговим завданням є забезпечення української армії сучасним озброєнням.

"Першою і найважливішою гарантією безпеки для України є українська армія. Насамперед ми хочемо оснастити її якомога краще", - наголосив він.

Мірш підтримав таку позицію. Водночас щодо можливого розгортання контингенту Бундесверу політики залишилися обережними, не відкидаючи при цьому подібного сценарію.

"Насамперед планувалося озброїти та екіпірувати українську армію, надавати їй постійну підтримку, а потім, спільно з американцями, надати Україні гарантії безпеки. Існує безліч варіантів, які саме і як, це буде обговорюватися під час переговорів", - зазначив Шпан.