Єврокомісія готує схему передачі 200 млрд євро російських активів для України - ЗМІ

Європейська комісія розробляє механізм, який дозволить переказати майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів на відновлення України після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За даними видання, Брюссель перевіряє готовність національних урядів до переведення цих коштів у більш ризиковані інвестиції, що могли б принести Україні додатковий прибуток та посилити тиск на Росію, яка відмовляється припиняти бойові дії.

Як зазначає Politico, прихильники такого підходу розглядають його як крок до можливого вилучення активів та передачі їх Україні як покарання за відмову Москви виплатити компенсацію після завершення війни.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що робота над використанням заморожених російських активів триває, і ці ресурси повинні зробити внесок у оборону та відбудову України.

Водночас схема не передбачає негайної конфіскації активів, проти чого виступає більшість країн ЄС через юридичні та фінансові ризики.

Кульмінацією дискусії стане суботня зустріч 27 міністрів закордонних справ ЄС у Копенгагені, де вперше обговорюватиметься ця пропозиція.

У підготовчій записці, з якою ознайомилося Politico, міністри мають розглянути подальші варіанти використання доходів від іммобілізованих російських суверенних активів.

У Єврокомісії цю ідею просувають комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс та глава зовнішньої політики Кая Каллас.

Видання нагадує, що у 2026 році Україна стикнеться з бюджетним дефіцитом у розмірі близько 8 мільярдів євро.

На тлі обмежених ресурсів всередині ЄС і відсутності можливостей для випуску загальноєвропейських боргових інструментів, Брюссель змушений шукати нові шляхи підтримки Києва.

Частина країн, зокрема Балтійські держави, виступають за повну конфіскацію активів, проте цей варіант блокується низкою західноєвропейських урядів.

Як компроміс, у 2024 році країни G7 погодилися направити Україні 45 мільярдів євро прибутку від заморожених активів, залишивши самі активи недоторканими.

У Єврокомісії також розглядають створення спеціального цільового фонду за зразком Європейського механізму стабільності.

Така структура дозволила б уникнути вето з боку окремих країн, зокрема Угорщини, яка може заблокувати продовження санкцій проти РФ.

Як зазначає видання, переведення активів у новий фонд відкрило б шлях для їх інвестування у більш ризикові інструменти, здатні приносити більший прибуток для України.

Тим часом скептики, зокрема генеральна директорка Euroclear Валері Урбен, побоюються, що платникам податків ЄС доведеться покривати збитки, якщо ризикованіші операції виявляться невдалими.

"За словами представника ЄС та одного високопоставленого дипломата, бельгійський уряд останнім часом більш прихильно ставиться до плану Комісії, а країни, розташовані далі від Росії, такі як Іспанія, також підтримують цю ідею", - пише видання.