В Германии заявили об открытости к использованию замороженных активов РФ для Украины

Немецкие депутаты заявили об открытости в вопросе использования замороженных активов РФ для поддержки Украины. Речь идет о 210 миллиардах евро российского Центробанка, которые заморожены в Евросоюзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Tagesschau.
С соответствующим заявлением выступили лидеры двух коалиционных фракций Бундестага, находящихся с визитом в Киеве - Йенс Шпан из ХДС/ХСС и Маттиас Мирш из Социал-демократической партии Германии (СДПГ).
Мирш подчеркнул, что между европейскими странами продолжаются переговоры о новых санкциях против России. По его словам, сейчас "все варианты лежат на столе".
Согласно предварительным данным Еврокомиссии, около 210 миллиардов евро активов российского Центробанка находятся в замороженном состоянии в ЕС. Основная часть этих средств хранится в брюссельском финансовом институте Euroclear.
С середины прошлого года ЕС начал использовать процентные доходы от этих активов для финансирования поставок оружия и боеприпасов Украине. В то же время прямое применение российских средств через решение об экспроприации вызывает сомнения в ряде стран ЕС из-за юридических рисков и вероятных ответных шагов со стороны Москвы.
Напомним, сегодня Йенс Шпан и Маттиас Мирш находятся с визитом в Киеве. Это стал первый совместный визит руководителей парламентских групп ХДС/ХСС и СДПГ в Украину. Для обоих политиков это также первая поездка в Киев.
Во время пребывания в украинской столице они планируют обсудить дальнейшую поддержку Украины со стороны Германии, а также дипломатические шаги, направленные на завершение войны.
Ранее СМИ писали, что Европейская комиссия разрабатывает механизм, который позволит перевести почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов на восстановление Украины после войны.
Брюссель проверяет готовность национальных правительств к переводу этих средств в более рискованные инвестиции, которые могли бы принести Украине дополнительную прибыль и усилить давление на Россию.
Сторонники такого подхода рассматривают его как шаг к возможному изъятию активов и передачи их Украине как наказание за отказ Москвы выплатить компенсацию после завершения войны.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Европейский Союз не может конфисковать замороженные активы Российской Федерации из-за отсутствия правовой базы.