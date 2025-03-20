Лідери Європи і Канади зустрінуться наступного тижня для обговорення України, - Bloomberg

За даними видання, серед учасників зустрічі будуть Німеччина, Італія та Польща, а також країни, що не входять до складу ЄС.

Обізнані джерела розповіли Bloomberg, що західні лідери, хочуть обговорити свою позицію щодо України та вимоги до мирного процесу.

"Європейські союзники Києва намагаються активніше брати участь у переговорах, після того як США почали прямі консультації з Росією та Україною. Ця так звана "коаліція охочих" вже зустрічалася на початку місяця в Лондоні, - додає видання.

Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський наступного тижня перебуватиме в Парижі для проведення зустрічей. Однак поки невідомо, чи пов'язано це із зустріччю західних лідерів.

"Коаліція охочих"

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про створення "коаліції охочих" для забезпечення миру в Україні. Головна мета коаліції - зібрати країни, які готові відправити військових до України.

Пізніше видання Sky News повідомляло, що Британія провела переговори з близько 20 країнами про "коаліцію охочих" щодо України.

Минулими вихідними відбувся віртуальний саміт "коаліції охочих". Тоді Стармер заявив, що військові чиновники зберуться у Британії для обговорення практичних аспектів можливої мирної угоди щодо України.