Лидеры Европы и Канады встретятся на следующей неделе для обсуждения Украины, - Bloomberg

Лидеры стран ЕС, Великобритании и Канады соберутся в Париже на следующей неделе, чтобы обсудить свое участие в урегулировании войны в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, среди участников встречи будут Германия, Италия и Польша, а также страны, не входящие в состав ЕС.
Осведомленные источники рассказали Bloomberg, что западные лидеры, хотят обсудить свою позицию по Украине и требования к мирному процессу.
"Европейские союзники Киева пытаются активнее участвовать в переговорах, после того как США начали прямые консультации с Россией и Украиной. Эта так называемая "коалиция желающих" уже встречалась в начале месяца в Лондоне, - добавляет издание.
Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе будет находиться в Париже для проведения встреч. Однако пока неизвестно, связано ли это со встречей западных лидеров.
Напомним, недавно премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Главная цель коалиции - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину.
Позже издание Sky News сообщало, что Британия провела переговоры с около 20 странами о "коалиции желающих" по Украине.
В минувшие выходные состоялся виртуальный саммит "коалиции желающих". Тогда Стармер заявил, что военные чиновники соберутся в Британии для обсуждения практических аспектов возможного мирного соглашения по Украине.
А сегодня, 20 марта, Стармер провел закрытую встречу военных руководителей ряда стран по миротворческим силам в Украине.
Как сообщает издание Bloomberg, на нем около 30 преимущественно европейских стран предложили предоставить войска, самолеты, корабли, разведывательные данные или финансирование для так называемой коалиции миротворческих сил в Украине. Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония также участвовали в переговорах.
Однако, как отмечает издание, непонятно, какие действия страны смогут предпринять без прямой поддержки президента США Дональда Трампа и американской армии.
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