Лідери ЄС відклали рішення щодо "репараційного кредиту" для України, - Bloomberg

Фото: Рада ЄС відклала рішення щодо використання заморожених активів РФ до грудня (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Європейський Союз відклав до грудня рішення про використання заморожених активів РФ для надання допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Це відбулося після того, як Бельгія зажадала отримати більших гарантій, що вона не нестиме відповідальність за ризики, пов'язані з кредитами на 140 млрд євро.

Джерела видання, обізнані з цим питанням, повідомили, що лідери країн ЄС попросили Єврокомісію підготувати варіанти для розгляду на наступному саміті.

Зазначається, що мета полягає в тому, щоб досягти остаточної угоди до кінця року.

Заморожені активи РФ для України

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, в Брюсселі відбулося засідання Європейської Ради. На ньому розглядалося використання заморожених активів країни-агресорки для надання фінансової допомоги Україні на найближчі роки.

На початку обговорення питання щодо України учасники зустрічі заслухали українського президента Володимира Зеленського.

Згідно з оцінкою МВФ, обсяг заморожених російських активів у 2024-2025 роках орієнтовно перевищує 300-350 млрд доларів.

Нещодавно український лідер Володимир Зеленський закликав лідерів країн Європи використати заморожені російські активи на відбудову України.

Одним із механізмів є ймовірність використання Євросоюзом заморожених активів РФ в якості "репараційного кредиту" для України. Проект передбачає повернення кредиту лише після отримання Україною компенсації від Росії.

Зазначимо, 1 жовтня "Група семи" провела відеосаміт, під час якого відбулося обговорення використання заморожених активів країни-агресорки в інтересах України.

