Лидеры ЕС отложили решение по "репарационному кредиту" для Украины, - Bloomberg

Это произошло после того, как Бельгия потребовала получить большие гарантии, что она не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на 140 млрд евро.

Источники издания, знакомые с этим вопросом, сообщили, что лидеры стран ЕС попросили Еврокомиссию подготовить варианты для рассмотрения на следующем саммите.

Отмечается, что цель состоит в том, чтобы достичь окончательного соглашения до конца года.