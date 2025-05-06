Початок трибуналу над агресією РФ: вже цього тижня підпишуть ключові документи

За інформацією видання, документи стосуються завершення підготовчої роботи над правовими основами для функціонування трибуналу, який буде здійснювати правосуддя, притягуючи до відповідальності осіб, винних у злочині агресії проти України.

Спільна заява міністрів закордонних справ країн-учасниць відзначає важливість міжнародної підтримки для створення трибуналу та закликає інші держави та міжнародні організації активно підтримати цю ініціативу.

Один із ключових аспектів документа - заклик до розширення міжнародної підтримки Спеціального трибуналу.

"Львівська заява" наголошує на необхідності залучення міжнародних партнерів для ефективної реалізації правосуддя і забезпечення покарання винних у агресії проти України.