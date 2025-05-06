Начало трибунала над агрессией РФ: уже на этой неделе подпишут ключевые документы

По информации издания, документы касаются завершения подготовительной работы над правовыми основами для функционирования трибунала, который будет осуществлять правосудие, привлекая к ответственности лиц, виновных в преступлении агрессии против Украины.

Совместное заявление министров иностранных дел стран-участниц отмечает важность международной поддержки для создания трибунала и призывает другие государства и международные организации активно поддержать эту инициативу.

Один из ключевых аспектов документа - призыв к расширению международной поддержки Специального трибунала.

"Львовское заявление" подчеркивает необходимость привлечения международных партнеров для эффективной реализации правосудия и обеспечения наказания виновных в агрессии против Украины.