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Лідери ЄС продовжать санкції проти РФ на вдвічі більший термін, ніж зазвичай, - журналіст

02:14 18.06.2026 Чт
2 хв
Як відомо, головний удар передбачений на російську енергетику у 21-му пакеті санкцій
aimg Юлія Маловічко
Фото: в ЄС вже поговорюють про наступний, 22 пакет санкцій (Getty images)

Євросоюз у четвер, 18 червня, погодить продовження секторіальних санкцій проти Росії на рік, а не на шість місяців, як було перед цим зазвичай.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Х (Twitter).

"Ідея полягає в тому, що лідери ЄС завтра (18 червня - ред.) погодяться продовжити секторальні антиросійські санкції на 12 місяців, а не на 6, як завжди було до цих пір. Схоже, що Словаччина та Угорщина не мають заперечень. Формальне продовження відбудеться вперше пізніше влітку", - написав журналіст.

Як відомо, головний удар антиросійських санкцій у 21-му пакеті розрахований на енергетичну сферу агресора, яка допомагає йому фінансувати війну в Україні.

21-й пакет санкцій проти Росії

Нагадаємо, новий 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії був презентований Європейською комісією 9 червня.

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До нього увійшли заходи проти російської енергетики, банків, торговельних та рибальських компаній, а також обмеження зачеплять фінансові послуги та криптовалюту.

ЄС також продовжує заходи проти "тіньового флоту" РФ.

Окрім цього, Єврокомісія хоче заборонити в’їзд колишніх російських комбатантів до Європейського Союзу.

Тепер 21-й пакет санкцій проти Росії має бути розглянутий та одноголосно схвалений Радою ЄС.

Головна мета санкцій у сфері енергетики - забезпечити стримування прибутків Росії від продажу нафти, зокрема, через замороження цінової стелі на російську нафту.

РБК-Україна повідомляло, що на саміті G7 лідери країн домовилися посилити тиск на Росію за допомогою санкцій у сфері енергетики.

Всі деталі про 21-й пакет антиросійських санкцій від Євросоюзу читайте в матеріалі РБК-Україна.

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