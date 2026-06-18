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Лидеры ЕС продлят санкции против РФ на срок, вдвое превышающий обычный, - журналист

02:14 18.06.2026 Чт
2 мин
Как известно, в 21-м пакете санкций предусмотрен основной удар по российской энергетике
aimg Юлия Маловичко
Фото: в ЕС уже обсуждают следующий, 22-й пакет санкций (Getty Images)

В четверг, 18 июня, Евросоюз одобрит продление секторальных санкций против России на год, а не на шесть месяцев, как это обычно делалось ранее.

Об этом заявил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Х(Twitter).

"Идея заключается в том, что лидеры ЕС завтра (18 июня - ред.) согласятся продлить секторальные антироссийские санкции на 12 месяцев, а не на 6, как это всегда было до сих пор. Похоже, что Словакия и Венгрия не имеют возражений. Формальное продление состоится впервые позднее летом", - написал журналист.

Как известно, главный удар антироссийских санкций в 21-м пакете нацелен на энергетическую сферу агрессора, которая помогает ему финансировать войну в Украине.

21-й пакет санкций против России

Напомним, новый 21-й пакет санкций Евросоюза против России был представлен Европейской комиссией 9 июня.

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В него вошли меры против российской энергетики, банков, торговых и рыболовецких компаний, а также ограничения коснутся финансовых услуг и криптовалюты.

ЕС также продолжает меры против "теневого флота" РФ.

Кроме того, Еврокомиссия намерена запретить въезд бывших российских комбатантов в Европейский Союз.

Теперь 21-й пакет санкций против России должен быть рассмотрен и единогласно одобрен Советом ЕС.

Главная цель санкций в сфере энергетики - ограничить доходы России от продажи нефти, в частности, путем введения ценового потолка на российскую нефть.

РБК-Украина сообщало, что на саммите G7 лидеры стран договорились усилить давление на Россиюс помощью санкций в сфере энергетики.

Все подробности о 21-м пакете антироссийских санкций со стороны Евросоюза читайте в материале РБК-Украина.

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