UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні

Лідери ЄС планують переговори з Трампом перед його зустріччю з Путіним, - WSJ

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Європейські лідери бояться, що президент США Дональд Трамп може укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним. Саме тому вони хочуть зустрітися з Трампом перед самітом США-Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, метою зустрічі є підтвердження, що Європа та Україна можуть не прийняти угоду про припинення вогню. Окрім цього європейські політики хочуть переконати Трампа посилити тиск на Путіна якщо той не вестиме переговори в дусі доброї волі. 

У матеріалі зазначається, що європейські лідери наполягають: першим пунктом мирної угоди має стати вимога припинення вогню з боку Росії. Другим - взаємні територіальні обміни, які повинні ґрунтуватися на поточних лініях фронту. Третя ключова умова - надання Україні довгострокових гарантій безпеки.

Також європейські чиновники хочуть переконати Трампа дозволити президенту України Володимиру Зеленському та іншим європейським главам урядів взяти участь у зустрічі з Путіним на Алясці в п’ятницю, 15 серпня. 

Водночас видання нагадало слова віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що на першій зустрічі з Путіним Зеленського не буде. Американські чиновники планують включити українського лідера в наступний саміт з Путіним і Трампом. 

Окрім цього один з чиновників розповів виданню, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягав на тому, щоб Зеленський взяв участь в зустрічі на Алясці. Але Трамп вважає, що запрошення Зеленського на ранній стадії може зірвати його зусилля. 

Зустріч Трампа і Путіна

Нагадаємо, зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна запланована на п'ятницю, 15 серпня.

Трамп хоче попросити у Путіна, щоб той припинив війну. За словами американського лідера, позитивним результатом такої зустрічі може стати припинення вогню між РФ і Україною.

При цьому Трамп заявляв, що участь президента України Володимира Зеленського в такому саміті не планується.

Американський лідер хоче, щоб Путін і Зеленський зустрілися вже пізніше.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні