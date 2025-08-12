Лідери ЄС планують переговори з Трампом перед його зустріччю з Путіним, - WSJ

За даними видання, метою зустрічі є підтвердження, що Європа та Україна можуть не прийняти угоду про припинення вогню. Окрім цього європейські політики хочуть переконати Трампа посилити тиск на Путіна якщо той не вестиме переговори в дусі доброї волі.

У матеріалі зазначається, що європейські лідери наполягають: першим пунктом мирної угоди має стати вимога припинення вогню з боку Росії. Другим - взаємні територіальні обміни, які повинні ґрунтуватися на поточних лініях фронту. Третя ключова умова - надання Україні довгострокових гарантій безпеки.

Також європейські чиновники хочуть переконати Трампа дозволити президенту України Володимиру Зеленському та іншим європейським главам урядів взяти участь у зустрічі з Путіним на Алясці в п’ятницю, 15 серпня.

Водночас видання нагадало слова віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що на першій зустрічі з Путіним Зеленського не буде. Американські чиновники планують включити українського лідера в наступний саміт з Путіним і Трампом.

Окрім цього один з чиновників розповів виданню, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягав на тому, щоб Зеленський взяв участь в зустрічі на Алясці. Але Трамп вважає, що запрошення Зеленського на ранній стадії може зірвати його зусилля.