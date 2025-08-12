Лидеры ЕС планируют переговоры с Трампом перед его встречей с Путиным, - WSJ

По данным издания, целью встречи является подтверждение, что Европа и Украина могут не принять соглашение о прекращении огня. Кроме этого европейские политики хотят убедить Трампа усилить давление на Путина если тот не будет вести переговоры в духе доброй воли.

В материале отмечается, что европейские лидеры настаивают: первым пунктом мирного соглашения должно стать требование прекращения огня со стороны России. Вторым - взаимные территориальные обмены, которые должны основываться на текущих линиях фронта. Третье ключевое условие - предоставление Украине долгосрочных гарантий безопасности.

Также европейские чиновники хотят убедить Трампа позволить президенту Украины Владимиру Зеленскому и другим европейским главам правительств принять участие во встрече с Путиным на Аляске в пятницу, 15 августа.

В то же время издание напомнило слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что на первой встрече с Путиным Зеленского не будет. Американские чиновники планируют включить украинского лидера в следующий саммит с Путиным и Трампом.

Кроме этого один из чиновников рассказал изданию, что канцлер Германии Фридрих Мерц настаивал на том, чтобы Зеленский принял участие во встрече на Аляске. Но Трамп считает, что приглашение Зеленского на ранней стадии может сорвать его усилия.