Лідери ЄС можуть відвідати Китай цього року, - посол

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Шарль Мішель планують відвідати Китай. Візит може відбутися у першій половині 2023 року.

Про це заявив посол Китаю в ЄС Фу Конг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, підготовка до візиту лідерів ЄС вже триває. Незабаром очікується початок "дуже частих взаємних візитів на високому рівні" між ЄС і Китаєм.

Водночас посол зазначив, що критика ЄС у бік Китаю через Україну була "дуже ірраціональна". Фу Конг додав, що Пекін не хотів би, щоб це вплинуло на розвиток зв’язків з блоком.

Нагадаємо, у річницю вторгнення Росії в Україну у Китаї опублікували так званий "мирний план". Документ складається з 12 пунктів.

В Україні розкритикували "мирний план" Китаю, заявив, що Пекін підігрує Москві.

Також документ холодно сприйняли у Європі, НАТО та США, зазначивши, що "план" більше схожий на позицію Китаю.

Докладніше про "мирний план" Китаю, як на нього реагують в Україні та на Заході - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.