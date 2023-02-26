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Лідери ЄС можуть відвідати Китай цього року, - посол

Новость на русском →
Брюссель, Неділя 26 лютого 2023 10:38
Лідери ЄС можуть відвідати Китай цього року, - посол Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Шарль Мішель планують відвідати Китай. Візит може відбутися у першій половині 2023 року.

Про це заявив посол Китаю в ЄС Фу Конг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, підготовка до візиту лідерів ЄС вже триває. Незабаром очікується початок "дуже частих взаємних візитів на високому рівні" між ЄС і Китаєм.

Водночас посол зазначив, що критика ЄС у бік Китаю через Україну була "дуже ірраціональна". Фу Конг додав, що Пекін не хотів би, щоб це вплинуло на розвиток зв’язків з блоком.

Нагадаємо, у річницю вторгнення Росії в Україну у Китаї опублікували так званий "мирний план". Документ складається з 12 пунктів.

В Україні розкритикували "мирний план" Китаю, заявив, що Пекін підігрує Москві.

Також документ холодно сприйняли у Європі, НАТО та США, зазначивши, що "план" більше схожий на позицію Китаю.

Докладніше про "мирний план" Китаю, як на нього реагують в Україні та на Заході - у матеріалі РБК-Україна.

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