Лідери Британії, Франції та Німеччини домовилися використовувати заморожені активи Росії

Під час нещодавньої телефонної розмови лідери Великої Британії, Франції та Німеччини погодили просування до спільного використання вартості заморожених російських активів для підтримки Збройних сил України. У заяві, опублікованій урядом Німеччини, зазначається, що ці дії спрямовані на створення тиску на Росію та стимулювання її до переговорів.

Координація зі США

Європейські лідери наголосили на необхідності тісної співпраці зі Сполученими Штатами, щоб забезпечити узгодженість міжнародних зусиль і підвищити ефективність заходів впливу. Спільна стратегія включає оцінку і розподіл заморожених активів, що, на думку експертів, може стати значущим фактором у продовженні тиску на Росію в умовах конфлікту.

Гуманітарний аспект

У рамках телефонної розмови також було відзначено угоду про перемир'я в Газі. Лідери "трійки" заявили про готовність відновити гуманітарну допомогу одразу після набуття перемир'ям чинності, що підкреслює баланс між військовою підтримкою України та збереженням міжнародної гуманітарної відповідальності.

Міжнародні наслідки

Спільні зусилля з використання заморожених російських активів розглядаються як частина ширшої стратегії тиску, що включає економічні санкції та дипломатичні заходи. На думку аналітиків, така координація зі США посилює можливості Європейського Союзу впливати на глобальні політичні процеси і підтримувати Україну в умовах напруженості.