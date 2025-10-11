RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Лидеры Британии, Франции и Германии договорились использовать замороженные активы России

Иллюстративное фото: Британия, Франция и Германия решили направить активы РФ на помощь Украине (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Лидеры трех ключевых стран Европы объявили о совместных усилиях по использованию замороженных российских активов для поддержки украинской армии, подчеркивая важность координации с США и укрепления международной позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агентства Reuters.

Во время недавнего телефонного разговора лидеры Великобритании, Франции и Германии согласовали продвижение к совместному использованию стоимости замороженных российских активов для поддержки Вооруженных сил Украины. В заявлении, опубликованном правительством Германии, отмечается, что эти действия направлены на создание давления на Россию и стимулирование ее к переговорам.

Координация с США

Европейские лидеры подчеркнули необходимость тесного сотрудничества с Соединенными Штатами, чтобы обеспечить согласованность международных усилий и повысить эффективность мер воздействия. Совместная стратегия включает оценку и распределение замороженных активов, что, по мнению экспертов, может стать значимым фактором в продолжении давления на Россию в условиях продолжающегося конфликта.

Гуманитарный аспект

В рамках телефонного разговора также было отмечено соглашение о перемирии в Газе. Лидеры "тройки" заявили о готовности возобновить гуманитарную помощь сразу после вступления перемирия в силу, что подчеркивает баланс между военной поддержкой Украины и сохранением международной гуманитарной ответственности.

Международные последствия

Совместные усилия по использованию замороженных российских активов рассматриваются как часть более широкой стратегии давления, включающей экономические санкции и дипломатические меры. По мнению аналитиков, такая координация с США усиливает возможности Европейского союза влиять на глобальные политические процессы и поддерживать Украину в условиях продолжающейся напряженности.

Напоминаем, что Украина и Великобритания намерены начать совместное производство дронов-перехватчиков, способных эффективно противодействовать иранским беспилотникам "Шахед", которые Россия регулярно применяет для атак на украинскую территорию.

Отметим, что Украина усиливает взаимодействие с НАТО в сфере разведки и нанесения дальнобойных ударов, при этом Великобритания, по согласованию с США, уже принимает участие в отдельных операциях против России.

