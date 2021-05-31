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Лидер "Зеленых" заявила, что Германия мало прилагает усилий для поддержки Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Лидер партии "Зеленых" Анналены Бербок заявила, что действующее правительство Германии прилагает мало усилий для поддержки Украины. Она отметила, что сегодня в Берлине придерживаются по отношению к Киеву двойной стратегии.

Об этом Анналена Бербок, которая была выдвинута от партии в канцлеры Германии, заявила на пресс-конференции, передает Bild.

"У нас уже давно германская политика не имеет ясной позиции относительно защиты Украины, она снизилась до двойной стратегии", - заявила Бербок.

По ее словам, действующее федеральное правительство Германии с одной стороны высказывает поддержку санкциям ЕС, а с другой - поддерживает газопровод "Северный поток-2".

"Абсолютно противопоставляют себя европейской линии и тем самым подрывают эти санкции", - добавила она.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что после выборов в Германии может измениться позиция этой страны по газопроводу "Северный поток-2". На сегодня внутри страны появляются все больше противников этого проекта.

Отметим, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что продолжит обсуждать с США завершение строительства газопровода "Северный поток-2".

Как писало РБК-Украина, президент США Джо Байден говорил, что строительство почти завершено, поэтому введение новых санкций против проекта было бы непродуктивным для отношений США с Европой.

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