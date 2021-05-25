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Меркель заявила, что Германия продолжит обсуждать с США "Северный поток-2"

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Берлин, Вторник 25 мая 2021 18:01
Меркель заявила, что Германия продолжит обсуждать с США "Северный поток-2" Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Германия продолжит обсуждать с США достройку и запуск газопровода "Северный поток-2". Берлин всегда выступал против экстерриториальных санкций.

Об этом заявила журналистам канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита ЕС.

"Безусловно, будут дальнейшие обсуждения и переговоры с США по "Северному потоку-2", заявила Меркель.

По ее словам, Берлин всегда выступал против введения экстерриториальных санкций.

Отметим, накануне глав МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с сопредседателем немецкой партии "Союз90/Зеленые" Робертом Габеком противодействие строительству "Северного потока-2". По мнению министра, завершение российский газопровод несет угрозу не только Украине, но и всему Евросоюзу.

Напомним, на прошлой неделе США ввели новые санкции против "Северного потока-2".

Также РБК-Украина писало, что днями в водах Германии продолжилась укладка российского газопровода "Северный поток-2".

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