Лідер "Зелених" заявила, що Німеччина мало докладає зусиль для підтримки України

Лідер партії "зелених" Анналени Бербок заявила, що чинний уряд Німеччині докладає мало зусиль для підтримки України. Вона зазначила, що сьогодні в Берліні дотримуються стосовно Києва подвійної стратегії.
Про це Анналена Бербок, яка була висунута від партії в канцлери Німеччини, заявила на пресконференції, передає Bild.
"У нас вже давно німецька політика не має ясної позиції щодо захисту України, вона знизилася до подвійної стратегії", - заявила Бербок.
За її словами, чинний федеральний уряд Німеччини з одного боку висловлює підтримку санкціям ЄС, а з іншого - підтримує газопровід "Північний потік-2".
"Абсолютно протиставляють себе європейській лінії і тим самим підривають ці санкції", - додала вона.
Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що після виборів у Німеччині може змінитися позиція цієї країни щодо газопроводу "Північний потік-2". На сьогодні всередині країни з'являються все більше противників цього проєкту.
Зазначимо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що продовжить обговорювати з США завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Як писало РБК-Україна, президент США Джо Байден говорив, що будівництво майже завершено, тому введення нових санкцій проти проєкту було б непродуктивним для відносин США з Європою.