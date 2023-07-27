Лідер республіканців у Сенаті США закликав прискорити постачання зброї Україні

Він наголосив, що адміністрація президенти США Джо Байдена "має почати рухатися з відповідною швидкістю", щоб надати Україні "смертоносні інструменти, які їм потрібні, щоб закінчити свою боротьбу".

"Зі свого боку, оскільки ми працюємо над забезпеченням спільної оборони, Сенат повинен інвестувати в оборонно-промислову базу, яка зможе забезпечити підтримку України з боку Америки, одночасно озброюючи наші власні сили для стримування подальших загроз з боку Росії та Китаю", - зазначив Макконнелл.

За його словами, нерішучість і бездіяльність адміністрації Байдена призводить до того, що деякі ключові сили та засоби запізно прибувають на поле бою.

Макконнелл також вважає необхідним надати Україні далекобійні ракети.

"Удари на великі відстані допомогли б Україні змусити російських окупантів відступити, як наші друзі вже продемонстрували, успішно застосувавши британські крилаті ракети Storm Shadow", - зазначив лідер республіканців.

Військова допомога Україні від США

Нещодавно Сполучені Штати Америки виділили черговий пакет військової допомоги Україні на 400 млн доларів. До нього увійшло різноманітне озброєння - від міні-дронів Black Hornet до ракет та бронемашин.

Раніше Пентагон оголосив пакет на 1,3 млрд доларів, до якого увійшли зенітно-ракетні комплекси NASAMS, снаряди для артилерії, ракети та інша військова техніка.

Передбачається, що цей пакет має допомогти захистити українські порти на Чорному морі після того, як Російська Федерація вийшла із "зернової угоди" та влаштувала ракетний терор.

Зазначимо, раніше також стало відомо, що американські сенатори просять президента США Джо Байдена підлаштувати військову допомогу Україні під потреби фронту, а також перейти до постачання винищувачів західного зразка.