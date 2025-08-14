ua en ru
Лідер "Полісся" отримав бан від УЕФА: він може тривати декілька років

Четвер 14 серпня 2025 18:07
Лідер "Полісся" отримав бан від УЕФА: він може тривати декілька років Фото: Богдан Михайліченко отримав червону картку в першому матчі з "Пакшем" (ФК "Полісся")
Автор: Андрій Костенко

Захисник Богдан Михайліченко дискваліфікований УЄФА та не допоможе житомирському "Поліссю" у найближчих поєдинках єврокубків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Висока ціна вилучення

Український захисник отримав подовжену дискваліфікацію через пряме вилучення в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій проти угорського "Пакша".

Вже в компенсований час він сфолив на супернику, після чого шведський арбітр Йоакім Естлінг переглянув епізод за допомогою ВАР та показав Михайліченку червону картку.

Внаслідок цього 28-річний оборонець пропустить не лише матч-відповідь з "Пакшем", а й перший поєдинок плей-офф кваліфікації ЛК – у разі виходу "Полісся" туди. Суперником команди може стати італійська "Фіорентина".

Якщо ж "Полісся" не пройде "Пакш", один матч дискваліфікації буде висіти над Михаліченком до наступної участі в євротурнірах, незалежно від того коли це станеться і за яку команду він гратиме. Оскільки санкції УЄФА не мають строку давності. Тож покарання може розтягнутися й на декілька років.

Михайліченко у сезоні-2025/26

У поточному сезоні Михайліченко провів п’ять матчів за "Полісся" у всіх турнірах: три – у кваліфікації Ліги конференцій та два – в УПЛ.

На його рахунку один забитий м'яч (у матчі-відповіді другого раунду ЛК проти "Санта-Коломи") та одна гольова передача в грі чемпіонату України проти "Карпат".

Перший матч "Полісся" з "Пакшем" завершився перемогою українського клубу з рахунком 3:0. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 14 серпня, о 20:00 за київським часом.

Раніше повідомили, що "Шахтар" втратив шістьох лідерів перед матчем-відповіддю ЛЄ з "Панатінаїкосом".

Також читайте, на яких місцях "Динамо", "Шахтар" та інші клуби України в оновленому рейтингу УЄФА.

